台北捷運新列車發表 明年5月投入營運

台北市長蔣萬安、台北捷運公司董事長趙紹廉、總經理黃清信、駐臺北韓國代表部代理代表高尚郁、韓國現代樂鐵公司本部長趙逸衍等人下午一起出席台北捷運新列車發表記者會。

北捷公司下午發表全新列車，因應路網延伸及運量需求，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，預計明年5月投入營運，將配置於淡水信義線，尖峰時段可增加每小時1.2萬次運量。

新車單列斥資新台幣5.9億元，車廂內運用一字型座椅，動線更開闊，並增加立柱扶桿方便長者抓握，也新增軸流風扇，讓冷氣分布更均勻，提升乘車舒適度。另增加AI辨識功能，偵測是否有旅客忘記下車，以及車門無溝槽設計，減少異物卡住的風險。

台北市長蔣萬安表示，北捷通車邁入30週年，台北市捷運路網已超過130公里、117個車站，運量也不斷提升，因此市府拍板擴充車隊，採購全新列車，從設計、製造、監造到測試，都用最高標準檢視，盼讓民眾及國內外旅客感受台北市的用心。

趙紹廉指出，北捷運量已超過150億6850萬人次，為因應路網延伸及運量需求，和韓國現代樂鐵公司合作完成新電聯車，秉持人本交通核心宗旨設計，待通過測試後上線營運。他預告，未來文湖線及高運量電聯車也將陸續重製，第四代AI Train將有嶄新面目，今年底會宣布相關消息。

台北市長蔣萬安（左起）、駐臺北韓國代表部代理代表高尚郁、韓國現代樂鐵公司本部長趙逸衍、台北市議會議長戴錫欽等人下午一起出席台北捷運新列車發表記者會，親自到車廂參觀台北捷運新列車內展新的設計。記者蘇健忠／攝影

北捷公司下午發表全新列車，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，新車單列斥資新台幣5.9億元，新車座椅區前增設扶手（圖），方便長者及孩童乘車。記者蘇健忠／攝影