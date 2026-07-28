北捷發表全新列車 估116年5月投入淡水信義線營運

北捷公司今天發表全新列車，因應路網延伸及運量需求，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，預計明年5月投入營運，將配置於淡水信義線，尖峰時段可增加每小時1.2萬次運量。

台北市長蔣萬安、台北捷運公司董事長趙紹廉、總經理黃清信等人，今天出席台北捷運新列車發表記者會。

北捷車輛處處長陳智暉表示，新車單列斥資新台幣5.9億元，車廂內運用一字型座椅，動線更開闊，並增加立柱扶桿方便長者抓握，也新增軸流風扇，讓冷氣分布更均勻，提升乘車舒適度。另增加AI辨識功能，偵測是否有旅客忘記下車，以及車門無溝槽設計，減少異物卡住的風險。

陳智暉說，今年5月新列車進場，將進行一連串測試後上線，預估明年5月起陸續投入營運，配置於淡水信義線，預期尖峰時段可增加每小時1.2萬次運量，未來可因應淡水信義線東延段通車、興建中的新北捷運萬大線等運輸需求。

蔣萬安表示，北捷通車邁入30週年，台北市捷運路網已超過130公里、117個車站，運量也不斷提升，因此市府拍板擴充車隊，採購全新列車，從設計、製造、監造到測試，都用最高標準檢視，盼讓民眾及國內外旅客感受台北市的用心。

趙紹廉指出，北捷運量已超過150億6850萬人次，為因應路網延伸及運量需求，和韓國現代樂鐵公司合作完成新電聯車，秉持人本交通核心宗旨設計，待通過測試後上線營運。他預告，未來文湖線及高運量電聯車也將陸續重製，第四代AI Train將有嶄新面目，今年底會宣布相關消息。