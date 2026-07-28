新北野山林系列活動開放報名

照片取自新北市政府

走進山林，不只是欣賞風景，更是一場認識自然、學習戶外知識的旅程。新北市政府觀光旅遊局推出「新北野山林－戶外山林分享會」系列活動，結合專業講師與步道實地體驗，規劃親子及成人不同主題場次，從行前準備、登山安全到離線地圖操作，帶領民眾建立正確戶外知識；9月另將推出兩場「新北野山林－微型山林教育講堂」，以「室內學習×戶外實踐」，陪伴民眾更安心、自信地走進新北山林。

首場戶外山林分享會將於8月29日在新店銀河洞登場，以「親子同行｜行程選擇與裝備準備」為主題，由拼圖戶外生活工作室阮俊霖老師帶領，透過實際健行分享親子步道路線選擇、裝備準備及山林安全觀念，讓親子在自然探索中建立安心出遊的基礎。

9月5日則於土庫岳舉辦，以「離線地圖實作｜學會定位，安心走進山林」為主題，由拼圖戶外生活工作室王千豪（LUPO）老師帶領，從地圖資訊判讀、離線地圖基本功能到步道現地定位實作，提升民眾自主判讀路線及戶外安全能力，讓手機成為登山旅程中的實用安全工具。

除了走進步道實地學習，9月還將推出兩場「新北野山林－微型山林教育講堂」，分別於9月12日在國家檔案館由「蟲蟲巴士」帶來精彩的親子場次，以及9月20日在甘樂文創由知名登山創作者「雪羊」主講。活動特別邀請專業講師分享豐富的戶外知識與實務經驗，透過室內交流延伸山林學習的深度與廣度，讓民眾從不同面向認識登山安全與戶外知識，逐步培養正確的親山觀念，享受更安全、自在的山林旅程。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，新北擁有豐富且鄰近都會的淺山與步道資源，親近山林除了欣賞自然美景，更重要的是具備正確的戶外安全觀念。「新北野山林」希望將山林化為最自然的教室，透過專業講師分享與實際操作，讓不同年齡及戶外經驗的民眾，都能學習實用的登山知識，培養安全、友善且永續的親山方式。

「新北野山林」系列活動即日起陸續開放報名！戶外山林分享會將於7月27日下午3點起開放至雄獅旅遊網報名；微型山林教育講堂則預計於8月中旬於「新北旅客」Facebook粉絲專頁發布最新報名資訊。

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