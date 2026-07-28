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侯友宜林口八里行動治理談艾司摩爾設廠增2千職缺 105市道打通任督二脈

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜今天主持林口、八里區行動治理基層建設督導。記者黃子騰／攝影
侯友宜今天主持林口、八里區行動治理基層建設督導。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天主持「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」開工典禮後，隨即參加林口八里區行動治理基層建設督導。侯友宜強調105市道串聯台61線、台64線與國道1號，打通林口與八里交通任督二脈，更是配合台北港物流發展的經濟大動脈。

侯友宜指出，105市道交通安全亟待改善，加上淡江大橋及新北國際AI＋智慧園區等重大建設陸續推動，產業要發展交通就必須先行。歷經多年規劃今天正式動工，不僅是交通重要里程碑，更是兌現對地方打造安全道路的承諾。

侯友宜表示，105市道改善計畫分3期推動，第1期林口區A3計畫道路預計今年8月通車，第2期改善蜿蜒路段為計畫核心，預計9月動工，總經費約82.19億元，中央與新北市共同分擔，感謝內政部國土署補助46.56億元。未來將持續完善林口、八里交通路網，打造北台灣國際智慧產業新廊帶。

林口區長鄭淑敏、八里區長林銚傑在行動治理區政會談中，針對近年重要建設成果進行簡報，包括公園綠地優化、產業發展、社福教育等多項建設成果。其中林口因應人口攀升與在地服務需求，自2026年7月起里鄰編組正式劃分增加4個里，由原本的17里擴增至21里，戶所持續下里免費服務，提供就近諮詢、免費換發證件及收件等便民措施，降低行政區域調整期間的洽公不便。

侯友宜也向里長們擘劃林口與八里的長遠願景，其中林口引進東森媒體園區與新北國際AI+智慧園區，預計創造逾2000個高薪職缺，並積極籌備力行國小招生，完善在地就學需求。另外2027年國1交流道改善完工、扶輪、西林、寶林公園天幕籃球場與瑞平市民活動中心落成；另推動東林市民活動中心、興設第一公墓納骨塔先期規畫中，及推動新桃林線輕軌，提升整體區域交通服務效能與城市發展動能。

八里區部分市府亦持續推進各項基礎建設與親水環境營造，結合台北港產業發展與淡江大橋效益，打造新興產業園區及八里左岸A+級水岸遊憩廊帶。八里第二納骨塔及環保葬區工程也將於7月31日動土，打造兼具人文關懷、環境永續及現代化管理之生命紀念園區。

侯友宜最後也感謝里長第一線為民服務，強調市府會做基層堅強後盾，透過行動治理精準投入資源，對接在地需求。

侯友宜與八里區公所人員與里長們合影。記者黃子騰／攝影
侯友宜與八里區公所人員與里長們合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜與林口區公所人員及里長們合影。記者黃子騰／攝影
侯友宜與林口區公所人員及里長們合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜聽取林口區長鄭淑敏簡報。記者黃子騰／攝影
侯友宜聽取林口區長鄭淑敏簡報。記者黃子騰／攝影

侯友宜 八里 林口

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