新北105市道改善蜿蜒路段今動土 侯友宜：可提升交通安全帶動產業發展

105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程今舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜與行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳一同出席。侯友宜表示工程完工後將串聯台北港、桃園機場及林口AI國際智慧產業園區，不僅提升交通安全還能帶動產業發展及城市競爭力。

新北市長侯友宜今天上午10時與行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、立委洪孟楷、民進黨新北市長參選人蘇巧慧及地方議員一同出席「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」開工動土典禮。侯友宜表示，市道105線改善計畫共分3期，第1期林口區A3計畫道路預計今年8月通車;最核心、難度最高的第2期改善蜿蜒路段預計9月動工，工程總經費約82.19億元，由中央與新北市府共同分擔，感謝內政部國土署補助46.56億元，也期待中央持續支持後續計畫。

侯友宜說，他在2019年上任第一年時，親自帶著市府團隊實地踏勘105市道，看見道路受限路幅狹窄、大小車爭道，存在安全風險，加上台北港、淡江大橋、新北國際AI+智慧園區等重大建設陸續推動，改善工程已刻不容緩。市府歷經多年規劃、積極與中央合作，今天終於正式開工，這不僅是交通建設的重要里程碑，更是市府兌現對地方鄉親「打造一條安全道路」的承諾。

工務局長馮兆麟指出，105市道改善蜿蜒路段起自於八里區長坑國小南側，止於林口區高爾夫球場，全長2.46公里，由福清營造股份有限公司得標施工，工期48個月，預計於2030年9月完工；第3期八里端平面道路拓寬工程，目前亦辦理設計及都市計畫變更作業中。

新工處長簡必琦表示，工程最大挑戰在於兩端約1.2公里直線距離，卻有高達180公尺的高低落差，坡度極其陡峭，因此採取創新工法規劃興建全長2.46公里之高架環型橋梁，藉由環型爬升設計將道路坡度降至符合安全規範之標準，消除危險路段，以提升行車安全。

工務局表示，市道105線改善計畫全面完工後，向南可直通國道1號林口交流道及桃園機場，向北則可透過淡江大橋連結八里、淡水及台北港，並結合台61線西濱快速道路及台64線快速道路，將林口AI高科技園區、台北港跨境物流特區及淡水產業專區串聯成為完整的國際智慧產業軸帶，不僅徹底翻轉林口與八里的交通格局，更將驅動新北市成為帶動台灣經濟躍升的關鍵引擎。

民眾關心未來完工後機車是否能行駛？工務局指出已透過高架配置有效降低縱坡，相關車道配置及安全設施均已納入整體規劃設計，符合道路設計規範。新工處將於道路竣工前，邀集交通、警察等專業單位現場履勘，評估決定通行車種，確保用路人的通行安全。

新北市工務局長馮兆麟簡報105市道改善蜿蜒道路工程。記者黃子騰／攝影

侯友宜與卓榮泰一同持香祝禱祈求工程順利。記者黃子騰／攝影

行政院長卓榮泰與新北市長侯友宜一同主持開工祭拜儀式。記者黃子騰／攝影

侯友宜與卓榮泰、劉世芳、洪孟楷、蘇巧慧一同比讚合影。記者黃子騰／攝影