綠議員提案設索資公開平台 北市：研議後辦理

針對索資爭議，台北市議員王閔生提案建置「議員索資公開平台」，並要求府會雙方問答內容都公開；台北市政府秘書長王玉芬今天說，涉及法規和資訊技術，將待研議後辦理。

台北市議會民政委員會上午進行業務單位工作報告和審查議員提案，民進黨市議員王閔生等人針對索資問題提案，建議台北市政府建置「議員索資公開平台」，避免重複索資，以減輕公務人員負擔，也可建立市政知識庫，供一般市民檢索。

王玉芬回覆表示，索資適用政府資訊公開法，依法採公開原則，包括主動公開和依申請提供等兩種方式；議員索資內容涉及相關法規和資訊技術，將帶回研議後辦理，評估約需3個月。

民進黨市議員簡舒培則說，不懂為何要這麼久，對於3個月時程有很大質疑，認為應該要加速。國民黨市議員李芳儒建議，北市府應以法規為主，先研議法規是否能配合，再確定時程。

民眾黨市議員林珍羽說，現在各界爭議認為議員索資過度造成公務員壓力，但市府提供資料並不完全、也不正確，議員才必須重複確認資料內容，應還議會一個公道和說明。

王閔生認為，現在所有索資系統都E化且建置完成，不用1個月即可上線，府會雙方問答內容也都應一同上線公開。

台北市資訊局說，針對此專案會配合決議內容，進行相關資訊技術和資安協助，就現在索資系統當然可立即公開，但涉及管理作業，討論後再適度公開較安全，另轉換資料格式作業則約需2至3個月時程。