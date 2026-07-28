新北捷運建設收益實現率僅25% 審計處促檢討財務規畫

新北市三環六線如火如荼進行，新北市長侯友宜日前再喊出「四環八線」，新北已是全台捷運建設最多的城市。不過新北市審計處指出，新北市推動淡海輕軌等10項軌道建設，多採「舉債建設、收益償還」模式，但截至2025年底收益實現率僅24.86％，自償財源未能如期到位需檢討改善。

軌道建設經費除中央補助及市府編列預算外，主要仰賴場站土地開發、捷運沿線增額容積、都市更新、租稅增額及捷運營運收益等自償性財源，逐步償還軌道建設舉借的債務。

審計處說，依新北各捷運建設綜合規畫報告，截至2025年底，原預估可挹注營運及場站開發等相關收益約638億3926萬元，但累計收益實現率僅24.86％。

包括淡海輕軌等已營運路線沿線發展未如預期，民眾搭乘習慣待培養，加上近年營建成本大幅攀升、缺工缺料、施工腹地受限及耐震規範提高，導致場站開發案投資意願下降，另區段徵收及土地開發進度落後，也影響開發效益；且新北尚未建立回饋軌道建設發展基金的額度及期程等機制，要求市府研議改善。

新北捷運局表示，新北積極推動沿線37處捷運開發案，已成功招商13處，預計順利挹注自償性經費約 175.68 億元，今年也規畫持續推動6案公告招商，可再回收自償性經費約51.79億元，隨工程推進與場站陸續完工，效益將呈階梯式大幅釋出。

而新闢路線運量正處於積極培養期，環狀線修復後營運已全面恢復，捷運局與捷運公司主動透過推動「1200都會通」、精準觀光行銷及多元定期票等措施，加速引導民眾搭乘，帶動營運淨收益成長。

捷運局說，過去環狀線已獲整體開發補助挹注110億元，因應議會對軌道基金補助決議，市府主動轉向擴大整體開發地區捷運開發面積，以TOD模式引領整體開發放大開發效益並挹注建設經費。

有關整體開發案所得盈餘，依規定盈餘款半數撥充該開發案專戶，另半數撥充實施平均地權基金；區段徵收案盈餘則全數撥充實施平均地權基金。後續配合每年市府整體財政需要，由財政局考量基金現金餘額後，統籌分配與辦理繳庫。

捷運局說，市府團隊正跨局處研議將新興整體開發案相關回饋財源妥善導入「軌道建設發展基金」，由於各開發案規模、財務結構不同，待權責單位完成綜合評估並確認最適方案與回饋比例後，即依程序定案並辦理法規修訂或公布。

捷運局說，所有規畫中路線均依據最新的沿線居住人口、土地使用概況、產業發展型態及重大交通建設，進行合宜且客觀的運量估算，透過「捷運興建」與「場站 TOD 開發」同步推動，極大化自償性經費來源，控管整體財務風險，避免增加市庫負擔。