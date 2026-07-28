三峽納涼祭8月1日登場 搭三鶯線品嚐茶、筍、蜜在地三寶

三峽納涼祭將於8月1日至2日在三峽祖師廟周邊商圈登場。隨著捷運三鶯線6月底通車，新北市農業局邀請民眾搭乘捷運前往三峽，品嘗碧螺春、梨仔筍及蜂蜜等在地特色農產，並逛市集、體驗食農教育及參與抽獎活動。

農業局表示，三峽氣候涼爽、水源純淨、土壤肥沃，孕育出多項優質農產品。其中，三峽綠竹筍以口感細嫩、香甜聞名，享有「梨仔筍」美譽，今年更拿下全國綠竹筍評鑑有機組、產銷履歷組及新北筍王爭霸戰等多項冠軍；在地特有品種「青心柑仔」製成的碧螺春綠茶及蜜香紅茶，也吸引不少愛茶人士，其中碧螺春更有「綠茶界LV」之稱；三峽蜂蜜則是歷年全國蜂蜜品質評鑑競賽常勝軍。

今年活動將於8月1日至2日下午1時至晚間8時30分舉行，現場集結55攤農特產品市集，販售茶、筍、蜜等特色商品，也推出「羽衣鮮檬綠」、「梨仔筍鮮筍」、「琥珀洛神冰茶」等消暑飲品。三峽區農會並與餐飲業者合作，推出「桂竹筍滷豬肉」及「桂竹筍牛肉湯底」，提供民眾品嚐。

活動期間，民眾完成社群按讚分享及掃描QR Code，可免費領取限量100元新北幣；現場消費滿額可參加每日限量300顆扭蛋抽獎及摸彩，有機會獲得三峽農特產品禮盒及Apple AirPods 4主動降噪耳機等獎品。

此外，活動兩天下午3時起將舉辦親子DIY彩繪體驗，每日4梯次、每梯次25人，可事先網路預約；完成5項食農教育闖關任務，還可獲得限定版「2026三峽納涼祭」蒲扇。

農業局表示，配合三鶯線通車，民眾可搭乘板南線至頂埔站轉乘三鶯線，在台北大學站或三峽站下車後步行約15分鐘即可抵達會場。希望透過活動推廣在地優質農產，也結合老街、藍染及祖師廟等觀光資源，吸引民眾走訪三峽。

「2026三峽納涼祭」將於8月1日至2日在三峽祖師廟周邊商圈登場，現場集結55攤農特產品市集，主打碧螺春、梨仔筍及蜂蜜等三峽在地特色農產。記者張策／攝影