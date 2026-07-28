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安坑輕軌運量僅達標65% 新北捷運：整體路網達成率93.5%

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
安坑輕軌。聯合報系資料照
安坑輕軌。聯合報系資料照

捷運建設困難，營運也面臨考驗。新北市審計處指出，新北捷運公司營運的安坑輕軌，2025年客運量達成率僅65.38%，票箱收入也僅達預算70.02%，營運績效有提升空間。新北捷運公司表示，安坑輕軌運量有成長空間，但2025年三條營運路線總運量突破3011萬人次，達年度預算目標93.5%，創歷年最高達成率，未來將持續透過優化接駁、票價優惠及沿線開發，提升整體公共運輸運量。

審計處指出，新北捷運目前營運環狀線第一階、淡海輕軌及安坑輕軌。2025年三條路線實際年運量分別為環狀線2205萬餘人次、淡海輕軌603萬餘人次、安坑輕軌203萬餘人次，其中安坑輕軌未達原訂目標。

新北捷運表示，2025年環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌三條路線總運量達3011萬人次，日均運量約8.2萬人次，較2024年2135萬人次、日均5.8萬人次成長超過40%，整體運量已達年度預算目標約93.5%，也是歷年最高達成率。

新北捷運指出，近年持續優化各路線接駁時間、縮短尖峰班距，除提供TPASS定期票外，淡海及安坑輕軌也推出常客回饋、轉乘及多元支付等優惠措施；另目前K6安康站、K7陽光運動公園站周邊都市計畫變更案正由內政部審議中，未來可望帶動新店、安坑地區發展，增加輕軌服務客源。

新北捷運表示，2026年年截至5月底，三條路線日均運量已提升至9.6萬人次，較2025年增加17%；7月4日三鶯線通車後，更創下單日15萬3466人次的新高。未來將持續調整接駁機制、推動票價優惠及沿線行銷，降低民眾通勤成本與移動時間，提高公共運輸使用率。

安坑輕軌 新北捷運 淡海輕軌

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