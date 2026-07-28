聽新聞
0:00 / 0:00
新北林口105市道改善新闢道路工程動土 侯友宜感謝政院大力支持
行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、內政部長劉世芳、立委洪孟楷、民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人上午一起出席新北市林口區「新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」動土祈福典禮，新北市長侯友宜致詞時感謝行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳的大力支持，內政部長劉世芳致詞時則強調中央對營建經費一毛沒刪。
近年隨智慧製造、AI 科技及跨境物流快速發展，新北市府積極推動城鄉均衡發展與國際招商，林口「新北國際AI+智慧園區」已成功吸引 ASML 等國際大廠進駐，加上台北港貨運量逐年攀升，林口與八里間的交通需求呈現爆發性成長，既有市道105 線已無法滿足發展需求，因此市府推動全線分期改善計畫。侯友宜表示這工程攸關新北市林口、八里區國際產業發展及交通轉型的重大建設，逐步完善新北市交通路網，落實「交通建設帶動產業發展、以建設帶動城市競爭力」的施政目標，打造北台灣國際智慧產業新廊帶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。