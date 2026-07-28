新北林口105市道改善新闢道路工程動土 侯友宜感謝政院大力支持

行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、內政部長劉世芳、立委洪孟楷、民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人上午一起出席新北市林口區「新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」動土祈福典禮，新北市長侯友宜致詞時感謝行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳的大力支持，內政部長劉世芳致詞時則強調中央對營建經費一毛沒刪。

近年隨智慧製造、AI 科技及跨境物流快速發展，新北市府積極推動城鄉均衡發展與國際招商，林口「新北國際AI+智慧園區」已成功吸引 ASML 等國際大廠進駐，加上台北港貨運量逐年攀升，林口與八里間的交通需求呈現爆發性成長，既有市道105 線已無法滿足發展需求，因此市府推動全線分期改善計畫。侯友宜表示這工程攸關新北市林口、八里區國際產業發展及交通轉型的重大建設，逐步完善新北市交通路網，落實「交通建設帶動產業發展、以建設帶動城市競爭力」的施政目標，打造北台灣國際智慧產業新廊帶。

行政院長卓榮泰（前排右三）、內政部長劉世芳（前排右起）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧、新北市長侯友宜、立委洪孟楷等人上午一起出席新北市林口區「新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」動土祈福典禮。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰（左五）、新北市長侯友宜（左六）等人上午出席新北市林口區「新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」動土祈福典禮，一起拿著金鏟挖土象徵正式動土。記者蘇健忠／攝影