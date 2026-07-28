學子眼中天使 指揮家陳一夫猝逝

五十六歲知名指揮家陳一夫猝逝，他帶領金山高中管樂團連四年贏得全國賽優等，寫下偏鄉傳奇。管樂團前天辦年度成果發表前傳來噩耗，對學生衝擊大，演出臨時取消。校長陳玉桂感傷地說「他（陳一夫）就是一個天使」，像爸爸般照顧孩子，是很有愛心的老師。

昔日學生回憶，一夫老師推廣管樂不遺餘力，長年四處奔波指導各校管樂社。他讀高中時期，陳已是知名管樂指揮家、長笛演奏家，不辭辛勞每個周末抽空到東部指導花中、花女學生及地方青年管樂團，熱情延續迄今，北海岸金山、離島金門都有他的指導身影。

陳廿六日在家中猝逝，享年五十六歲，原定當天要出席金山高中的管樂成果發表會，卻在演出前辭世。陳玉桂說，陳一夫平時很準時，年度發表會大日子遲到很不尋常。淡水警方下午一時許接獲報案後，會同消防局救護人員前往陳家，徵得家屬同意後破門，發現陳倒臥地板，明顯死亡。現場無打鬥或外力介入痕跡，排除他殺嫌疑。

過世前一天，陳一夫因突發性胃痙攣深夜掛急診，突來噩耗讓親友悲痛萬分，紛紛在臉書留言哀悼。

「他除了教音樂，也教孩子做人做事道理」，陳玉桂說，單身的陳一夫亦師亦父般照顧孩子，孩子都非常愛他，歷屆畢業學生還組校友團，陳一夫也是校友團指揮。

陳玉桂表示，很多學生因為加入管樂團找到興趣、目標及方向，有了第二專長。部分學生入學時，連看譜都有困難，陳帶領學生站上全國大賽舞台，對學生影響深遠。