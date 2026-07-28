北市第二運動中心…四大亮點 新生運動館啟用

台北市長蔣萬安推「運動之都」，重要政策「第二運動中心」的首座新生館昨啟用。蔣表示，新生館啟用是他打造運動之都重要里程碑，市府接下來六年至少會完成八座特色運動館；今年十月自來水園區的公館特色運動館也將完工啟用。

新生特色運動館四大亮點包括場館以射擊為核心，地下一樓建置全國首座廿五公尺火藥槍低鉛智慧靶場，配置ＩＳＳＦ認證電子靶機系統與負壓空調；羽球場導入全國首用微米微孔式織物風管空調，最大風速控制於每秒零點二ｍ以下，符合ＢＷＦ規範；全館也採智慧空氣品質管理，室內二氧化碳達八百ppm即自動換氣。

新生館取得綠建築銀級等，結合泳池、羽球場、網球場、匹克球、體適能等多功能設施，並全面鋪設無障礙，讓身障者、長輩、有小朋友家庭享受運動友善空間。

民進黨北市長參選人沈伯洋本月十六日發布運動政見，蔣萬安昨也被問到，是否沈伯洋提的很多政見北市已在做？蔣說，他上任一周年就宣布打造「運動之都」，除大巨蛋啟用、台北田徑場全面重新設計，也將各區運動中心翻新，並打造特色運動館。

蔣提到，新生特色運動館是北市「一館一特色」重要起點，未來包含公館館、克強館等將陸續完工啟用，各場館有不同的定位及特色。