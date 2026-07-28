北市第二運動中心…四大亮點 新生運動館啟用

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
北市新生運動館取得綠建築銀級、智慧建築合格級與建築能效一級評定。記者曾吉松／攝影
北市新生運動館取得綠建築銀級、智慧建築合格級與建築能效一級評定。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安推「運動之都」，重要政策「第二運動中心」的首座新生館昨啟用。蔣表示，新生館啟用是他打造運動之都重要里程碑，市府接下來六年至少會完成八座特色運動館；今年十月自來水園區的公館特色運動館也將完工啟用。

新生特色運動館四大亮點包括場館以射擊為核心，地下一樓建置全國首座廿五公尺火藥槍低鉛智慧靶場，配置ＩＳＳＦ認證電子靶機系統與負壓空調；羽球場導入全國首用微米微孔式織物風管空調，最大風速控制於每秒零點二ｍ以下，符合ＢＷＦ規範；全館也採智慧空氣品質管理，室內二氧化碳達八百ppm即自動換氣。

新生館取得綠建築銀級等，結合泳池、羽球場、網球場、匹克球、體適能等多功能設施，並全面鋪設無障礙，讓身障者、長輩、有小朋友家庭享受運動友善空間。

民進黨北市長參選人沈伯洋本月十六日發布運動政見，蔣萬安昨也被問到，是否沈伯洋提的很多政見北市已在做？蔣說，他上任一周年就宣布打造「運動之都」，除大巨蛋啟用、台北田徑場全面重新設計，也將各區運動中心翻新，並打造特色運動館。

蔣提到，新生特色運動館是北市「一館一特色」重要起點，未來包含公館館、克強館等將陸續完工啟用，各場館有不同的定位及特色。

運動 蔣萬安 台北市長 沈伯洋 大巨蛋

延伸閱讀

北市「第二運動中心」首座新生館今啟用 蔣萬安曝場館四大亮點

綠委酸食安遊行當2028伸展台 蔣萬安：大家關心食安 民進黨在想選舉

81再上凱道反毒駕？被指毒防會議全缺席 蔣萬安秀實證反擊「非事實」

東港汙水下水道邁新里程 水資源回收中心啟用、接管免自費

相關新聞

擘畫新北 李四川提南北雙引擎藍圖

新北市府上周公布大巨蛋選址落腳樹林區，國民黨市長參選人李四川昨拋「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎戰略，主張推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌、規畫大漢溪捷運縱貫線及淡北快線，以交通建設串聯巨蛋城、產業園區與淡海科學城，布局未來卅年發展。

選情初探／板橋議員11搶9 葉元之票源成關鍵

新北議員第五選區（板橋區）應選九席，是一級戰區。國民黨、民進黨各推五人採「提好提滿」策略，白營也參戰要突圍。板橋是新北政經中心、交通樞紐，更是政黨聲勢的指標區。

北市第二運動中心…四大亮點 新生運動館啟用

台北市長蔣萬安推「運動之都」，重要政策「第二運動中心」的首座新生館昨啟用。蔣表示，新生館啟用是他打造運動之都重要里程碑，市府接下來六年至少會完成八座特色運動館；今年十月自來水園區的公館特色運動館也將完工啟用。

學子眼中天使 指揮家陳一夫猝逝

五十六歲知名指揮家陳一夫猝逝，他帶領金山高中管樂團連四年贏得全國賽優等，寫下偏鄉傳奇。管樂團前天辦年度成果發表前傳來噩耗，對學生衝擊大，演出臨時取消。校長陳玉桂感傷地說「他（陳一夫）就是一個天使」，像爸爸般照顧孩子，是很有愛心的老師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。