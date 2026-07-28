選情初探／板橋議員11搶9 葉元之票源成關鍵

新北議員第五選區（板橋區）應選九席，是一級戰區。國民黨、民進黨各推五人採「提好提滿」策略，白營也參戰要突圍。板橋是新北政經中心、交通樞紐，更是政黨聲勢的指標區。

回顧二○二二年板橋議員選舉，國民黨拿下五席、民進黨取得四席，國民黨林國春以二萬九六一二票拿最高票，葉元之二萬八四一八票居次，民進黨戴瑋姍是綠營最高票；最後一席由國民黨周勝考一萬五○四九票當選，民進黨石一佑一萬三五一四票成落選頭，兩人僅差一五三五票，競爭激烈。

今年最大變化在於票源重洗牌。葉元之二○二四年更上一層樓拚上立委，留下近二點八萬票高票缺口；周勝考不再尋求連任，兒子周韋翰接棒。民進黨方面，黃俊哲當選無效後由石一佑遞補，石也交棒兒子陳俊諺參選。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，國民黨提五席，其中三席現任、二席為新人，周韋翰承接周勝考既有地方票源，新秀鄧凱勛有空戰能量，可望爭取年輕族群、中間票。

葉元之支持者流向何方？黃志雄認為，國民黨五名參選人與民眾黨林子宇都有機會爭取，最終仍看地方經營、曝光度與政策論述，「票留在藍白機率很高」。

除了葉元之票源，林子宇也是今年板橋選戰變數，她近期網路聲量高，主打揭弊路線。

國民黨議員劉美芳認為，第三勢力在板橋面臨藍綠基本盤擠壓，議員選舉仰賴地方組織與基層經營，若缺乏長期累積，單靠網路聲量要突破不易。從藍白合作角度看，雙方在部分議題及選戰操作上有互相拉抬空間，不必然完全是競爭關係。

綠營方面，民進黨戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣拚連任，搭配李昆穎、陳俊諺二名新人應戰。綠營除力守既有席次，也喊五席全上，新人能否開拓票源仍有挑戰。陳俊諺承接石一佑地方服務系統，能否完成交棒，牽動綠營最終席次。

藍營內部同樣有配票壓力。鄧凱勛雖有黨部與前主席朱立倫系統加持，試圖承接葉元之票源，若黨部強力拉抬新人，對部分位處中段班的現任議員而言，可能產生票源重疊與壓力，如何兼顧現任安全與新人突圍，是操盤難題。