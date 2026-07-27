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嚴防數位性別暴力及網路陷阱 新北警暑期防身體驗隊教學童自保

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
婦幼警察隊警員於柔道營活動宣導婦幼安全。記者黃子騰／翻攝
婦幼警察隊警員於柔道營活動宣導婦幼安全。記者黃子騰／翻攝

暑假期間各式誘惑及陷阱層出不窮，為提升兒童自我保護意識並培養健康休閒習慣，新北警婦幼隊自今天起連續3天，與錦和高中攜手舉辦暑期兒童防身體驗營，透過婦幼安全宣導、防身術教學及互動體驗課程，陪孩子度過充實又有意義的暑假生活。

活動首先由婦幼隊員警進行婦幼安全課程，以生活化案例搭配情境模擬及互動問答，引導學童認識身體界線、辨識不當接觸，並學習遭遇危險時如何勇敢拒絕、立即求助。同時也納入數位性別暴力及網路安全觀念，提醒孩子在使用網路與社群平台時提高警覺，建立正確自我保護觀念。

接著由專業柔道教練以基礎柔道動作為主軸，教授護身倒法及防護技巧，透過實際操作與團隊練習，讓學童從活動中建立安全意識、增進身體協調能力與自信心，也學習在面對突發情境時保持冷靜、適時保護自己。

婦幼隊表示，暑假期間孩童接觸網路及3C產品時間增加，若缺乏正確引導容易面臨網路交友、數位騷擾等風險，希望透過寓教於樂方式，鼓勵孩子走出戶外參與正向活動，在學習防身技能同時，也強化安全觀念與團隊合作精神。

教練教授柔道防護技巧。記者黃子騰／翻攝
教練教授柔道防護技巧。記者黃子騰／翻攝

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