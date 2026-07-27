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家長自行搜證爆虐童 許淑華批北市教育局：未跨局處通報、稽查8次沒抓到

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
教育局長湯志民表示，有無虐童的部分是要先看監視器影片，以及後續約談家長後，彙整調查報告。記者邱書昱／攝影
教育局長湯志民表示，有無虐童的部分是要先看監視器影片，以及後續約談家長後，彙整調查報告。記者邱書昱／攝影

台北市一間連鎖幼兒園發生疑似虐童案，北市議員許淑華今在議會質詢，針對跨局處通報機制未啟用、教育局8次稽查皆沒有針對虐童案等詢問。教育局長湯志民表示，虐童案需要相關行政調查流程，「看完監視器影片才能調查。」

許淑華表示，網路上可見不少就讀該校學童的家長們，近期帶孩子到兒童精神科就診，甚至有家長調閱監視器時，卻被說沒有聲音為由，結果自行操作機器後才發現其實有聲音，「罵孩子、恐嚇等聲音都有錄。」這就是家長自己去搜證。

她盤點該幼兒園爆發虐童的相關時間序，今年6月26日幼兒園通報教育局、27日家長向警察局報案，並通報教育局和社會局，30日陸續又有家長報案警察局並通知北檢，7月2日警察局完成調查，7日又有另一位家長報案。教育局到7月8日才開罰3萬元，緣由是擴充使用場地。

她說，到7月15日議員召開記者會後，教育局依分科教學、超額收費、未具有教保資格開罰園方12萬6千元，直到7月20日教育局才移送資料給北檢。

許淑華認為，依幼教法規定，只要涉及到刑事案件，教育局就要主動通報警察局，但整個時間序來看，都是家長主動去報案，教育局即便開罰也都是與虐童無關。「2024年開始，該幼兒園就曾有被開罰紀錄，同樣照規定，應該要定期稽查，這幾年竟然也只有稽查8次。」

她呼籲，一個月內要檢討並引進第三方稽查機制，確保落實稽查，同時也要嚴格執行跨局處通報。

教育局長湯志民表示，6月26日接獲通報後，校安通報有了之後同時會做社安通報。而有無虐童的部分是要先看監視器影片，針對行為人的行為，成立調查小組，7月2日接受調查後，將所有資料做整理，之後才會約家長訪談，整個影片看完，才能行政調查。

虐童 許淑華 教育局

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