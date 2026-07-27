爸爸是家庭MVP 汐止區公所表揚43位模範父親

下個星期就是父親節了，汐止區公所舉辦模範父親表揚大會，今年整體場地佈置走運動風，主打意象是爸爸是家中的MVP，這次共有43位模範父親開心接受表揚，許多家人都陪著爸爸來領獎，現場氣氛溫馨又熱鬧。

由中興里韻律班帶來精彩的舞蹈演出，為活動揭開序幕，父親節前夕，汐止區公所在行政中心11樓大禮堂，表揚由每個里選拔出的模範父親，現場包括汐止區長林慶豐、民意代表都來獻上祝福，現場還帶來活力動健康，全場來賓以及爸爸們都一起跟著音樂動起來。

汐止區長林慶豐表示，今天很開心能夠提前歡度父親節，今年汐止區總共有43位模範父親，其中白雲里、中興里及東山里三位模範父親，會到新北市政府參加市級的模範父親表揚，不論有沒有得獎，都是大家心目中最棒的模範父親。

中興里模範父親張進發說，以前在環保局上班，家裡有三個女兒，2個碩士、1個大學畢業，退休後之後在中興里當巡守隊員，還有在忠孝醫院當志工，這次能夠獲選模範父親很開心。

中興里長蔡振國說，張進發很熱心，退休後不忘服務鄰里，參加里內巡守隊也在醫院當志工，無私付出深獲肯定，獲選為市級模範父親是實至名歸。

當天公所一一邀請模範爸爸上台接受表揚，陪同前來的家人里長，全都站上台一起分享這份喜悅，最後大家來張大合照，場面熱鬧又溫馨。