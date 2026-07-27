快訊

染毒少年的悔悟（上）／國一就染依托咪酯毒癮 我還賣毒品給小學生

6縣市大雨狂炸到明天 留意雷擊強陣風、低窪地區防積水

義美小泡芙紅到日本！好市多上架引暴動 網友喊：下一款拜託賣它

聽新聞
0:00 / 0:00

爸爸是家庭MVP 汐止區公所表揚43位模範父親

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所辦理模範父親表揚活動感謝爸爸的辛勞。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所辦理模範父親表揚活動感謝爸爸的辛勞。圖／觀天下有線電視提供

下個星期就是父親節了，汐止區公所舉辦模範父親表揚大會，今年整體場地佈置走運動風，主打意象是爸爸是家中的MVP，這次共有43位模範父親開心接受表揚，許多家人都陪著爸爸來領獎，現場氣氛溫馨又熱鬧。

由中興里韻律班帶來精彩的舞蹈演出，為活動揭開序幕，父親節前夕，汐止區公所在行政中心11樓大禮堂，表揚由每個里選拔出的模範父親，現場包括汐止區長林慶豐、民意代表都來獻上祝福，現場還帶來活力動健康，全場來賓以及爸爸們都一起跟著音樂動起來。

汐止區長林慶豐表示，今天很開心能夠提前歡度父親節，今年汐止區總共有43位模範父親，其中白雲里、中興里及東山里三位模範父親，會到新北市政府參加市級的模範父親表揚，不論有沒有得獎，都是大家心目中最棒的模範父親。

中興里模範父親張進發說，以前在環保局上班，家裡有三個女兒，2個碩士、1個大學畢業，退休後之後在中興里當巡守隊員，還有在忠孝醫院當志工，這次能夠獲選模範父親很開心。

中興里長蔡振國說，張進發很熱心，退休後不忘服務鄰里，參加里內巡守隊也在醫院當志工，無私付出深獲肯定，獲選為市級模範父親是實至名歸。

當天公所一一邀請模範爸爸上台接受表揚，陪同前來的家人里長，全都站上台一起分享這份喜悅，最後大家來張大合照，場面熱鬧又溫馨。

父親節 汐止

延伸閱讀

化喪子之痛為大愛...洪國林獲選新北模範父親 侯友宜這樣說

屋馬燒肉父親節「爸氣開烤」！澳洲和牛套餐升級 88折再抽豪華肉盤

SIDIZ攜手DAZN、樂天桃猿再登台北大巨蛋「坐 你的人生」主題日登場

街友產子出養瑞典翻轉人生 感謝信跨海向寄養家致謝

相關新聞

家長自行搜證爆虐童 許淑華批北市教育局：未跨局處通報、稽查8次沒抓到

台北市一間連鎖幼兒園發生疑似虐童案，北市議員許淑華今在議會質詢，針對跨局處通報機制未啟用、教育局8次稽查皆沒有針對虐童案等詢問。教育局長湯志民表示，虐童案需要相關行政調查流程，「看完監視器影片才能調查。」

北市老婦遭公車撞倒輾斃疑為視線死角釀禍 陳峙穎籲全面加裝MOIS系統

台北市文山區景中街發生公車起步輾斃八十三歲老婦的死亡車禍，文山區華興里里長、時代力量大安文山區議員參選人陳峙穎表示，大客車容易有視線死角，北市雖已要求公車安裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS），但效果有限，應增編預算加裝「前方起步盲區偵測系統」（MOIS），就能透過AI技術即時辨識盲區內的行人與自行車。

活動助陣…北捷創7月周六運量 30年新高

北捷前天創通車卅年以來，七月暑假期間的周六新高運量，單日破兩百萬人次搭乘。北捷表示，行控中心透過人流資訊管理系統，機動調整疏運措施，前天總計加發卅三趟次加班車。分析是因為凱道集會、大稻埕煙火節、大巨蛋棒球賽等，創同期單日運量新高。

星期評論／新北孵蛋 爭未來城市發展主導權

經過一年多折衝，新北大巨蛋選址拍板落腳在樹林機五南側，地方對這顆「蛋」寄予厚望，要防範重蹈台北大巨蛋停工五年行政內耗，規畫、施工、交通配套要建立更嚴謹策略，才不辜負市民期待。

廣角鏡／新北封溪護魚有成 發現珍貴原生魚類

新北市推封溪護魚政策多年，強化棲地保育、生態監測及社區巡守等措施守護溪流。近期委託台灣海洋大學研究團隊辦理北勢溪流域魚類資源調查，首度在北勢溪上游原始支流發現珍貴原生魚類「陽明山吻鰕虎」族群，解開困擾研究人員卅年的溪流生態謎團，展現溪流保育與封溪護魚成果，讓人驚喜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。