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北市義警義消義交滿35歲 8/1起納免費肺癌篩檢

中央社／ 台北27日電

北市衛生局今天表示，肺癌為北市癌症死因首位已逾40年，而暴露在特定職業環境較具風險，因此除警消人員免費肺癌篩檢下修至35歲起，8月1日起義警、義消及義交也納入。

台北市衛生局指出，肺癌高居台北市癌症死因首位逾40年，台大醫學院附設醫院醫師陳晉興說，臨床高達6成至7成患者無吸菸習慣，環境暴露與家族遺傳因素不可忽視，且早期幾乎無症狀，等有咳嗽或疼痛等症狀，已錯失治療良機，若能在第1期發現，5年存活率可達9成以上。

衛生局說，早期發現很重要，為降低肺癌對市民健康的威脅，已配合中央政策提供公費肺癌篩檢，並自114年起加碼提供40歲以上，服務於北市的警消人員肺癌篩檢補助，計765人受檢，有發現2例確診個案。

衛生局並說，自115年起，除將警消人員肺癌篩檢補助年齡，從40歲下修為35歲；8月1日並將納入義警、義消及義交適用。其中符合資格的警消人員為3500多人，符合資格的義警、義消及義交約有5800多人。

衛生局說，年滿35歲且服務於北市的警察、消防、義警、義消及義交人員，可至市立聯醫的中興、仁愛、和平、陽明及忠孝等5大院區，接受每2年1次免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。

公費肺癌篩檢部分，衛生局說，北市有結合29家醫院提供每2年1次的服務，對象為重度吸菸者，即50至74歲吸菸史達每年20包以上，仍在吸菸或戒菸未達15年的重度吸菸者，或是有肺癌家族史者，即45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係的父母、子女或兄弟姊妹被診斷為肺癌者。

肺癌 北市 衛生局

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