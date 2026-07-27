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汐止區宜興街53號地面塌陷破洞 封路搶災施工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
宜興街53號前道路下陷，公所進場搶災，大概要一週才能恢復通行。圖／觀天下有線電視提供
宜興街53號前道路下陷，公所進場搶災，大概要一週才能恢復通行。圖／觀天下有線電視提供

門前的柏油路面突然破了一個洞，讓社區居民看了很擔心，在汐止區宜興街53號前，有民眾發現路基被淘空，道路破了一個洞，所以在上個星期會勘後，今(27)日，公所進場搶災封路施工，新北市議員白珮茹也特地前往現場關心施工狀況還有進度，搶災工程預計一個星期完成。

大約在7月中的時候，有民眾發現宜興街53號前的道路破了一個洞，這也讓居民看了很害怕，因為擔心洞越來越大，到時候可能會整條路塌下去，所以新北市議員白珮茹在上個星期就辦理會勘，包括里長陳清溪以及社區居民都出席關心。

新北市議員白珮茹表示，宜興街53號前，因為前一陣子的豪大雨道路沉陷，破了一個大洞，很感謝新北市政府的協助，還有公所災修廠商進場進行搶災，今天先進行開挖，確定是不是單純的地層下陷，現場包商有說明，是單純的地層下陷，會進行灌漿將路面穩固，再回填AC路面，大概要一週才能恢復通行，讓人車進出更安全。

汐止 白珮茹 議員

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