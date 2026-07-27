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汐止區中興路強降雨水進民宅 議員要求增抽水機待命

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
瞬間強降雨造成積淹水，議員邀集水利局、環保局會勘要進行改善。圖／觀天下有線電視提供
瞬間強降雨造成積淹水，議員邀集水利局、環保局會勘要進行改善。圖／觀天下有線電視提供

在上個月的一場強降雨，汐止區一小時就下了88毫米的雨，根本宣洩不及，造成多處積淹水，其中中興路270號一帶積水4、50公分，甚至水淹進了民宅、店面，導致不少物品、傢具都泡湯，引起民怨，所以今(27)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，找原因進行改善。

上個月6/25日，因為颱風外圍環流再加上鋒面影響，汐止區降下豪大雨，在中興路金龍國小後門這一段，就因為排水不及水淹4、50公分，不但水在道路上漫流，甚至水進一樓的民宅、店面，裡面的東西，像是傢具還有櫃子、紙箱都泡湯，當時水來的很快，大概10分鐘水就淹進來了。

新北市議員張錦豪提到，當時的時雨量超過88毫米，造成社后地區淹水，其中在金龍國小側的中興路造成水淹及膝的狀況，今天找市府水利局、環保局現場會勘，周邊水溝都有在做清淤、排水都很順暢，水利局則表示當時社后地區正在做捷運的工程，水門有改，造成抽水不及。

北峰里長陳南海說，強降雨瞬間雨量很大就容易積淹水，現在雨一大里民都很擔心，雖然這一帶地勢低窪，不過排水設施做了不少，但是強降雨還是來不及宣洩，這次就淹了4、50公分，會勘建議康寧街是不是能夠做地下排水箱涵，排水速度快，不用像現在彎到草濫溪排出去，根本來不及排。

張錦豪指出，今天要求除了施工廠商要負起責任，未來在遇到類似狀況，應該要有更有系統的抽水系統，把水抽出去，同時水利局有針對整個社后地區，未來如果再有強降雨，會增加2組機具，一個是往草濫溪、一個是往內溝溪，去做分流把水抽出去，避免再造成吉林街涵洞跟中興路積淹水的狀況。

淹水 張錦豪 汐止

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