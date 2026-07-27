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北市老婦遭公車撞倒輾斃疑為視線死角釀禍 陳峙穎籲全面加裝MOIS系統

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
周姓男子今上午駕駛公車在台北市文山區景中街停靠，徐姓老婦下車後繞至車頭要過馬路，遭公車撞倒輾壓當場死亡。記者李奕昕／翻攝
周姓男子今上午駕駛公車在台北市文山區景中街停靠，徐姓老婦下車後繞至車頭要過馬路，遭公車撞倒輾壓當場死亡。記者李奕昕／翻攝

台北市文山區景中街發生公車起步輾斃八十三歲老婦的死亡車禍，文山區華興里里長、時代力量大安文山區議員參選人陳峙穎表示，大客車容易有視線死角，北市雖已要求公車安裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS），但效果有限，應增編預算加裝「前方起步盲區偵測系統」（MOIS），就能透過AI技術即時辨識盲區內的行人與自行車。

陳峙穎指出，台灣目前有3萬輛大客車與17萬輛大貨車，每年造成近四百條人命喪失，許多事故的背後雖有人為疏失，但大型車駕駛座在左側，加上車體高度與A柱遮擋，車頭正前方從幾十公分到幾公尺的範圍，本來就是一片完整的死角。

陳峙穎說，當公車起步時，駕駛還得專注看左邊後照鏡與左方來車，有時難以察覺緊貼車頭的行人或自行車，如今科技已經到位，政府不該繼續放任悲劇發生，且台北市的公車明明已經安裝了「先進駕駛輔助系統」（ADAS），為何這次卻完全失靈，關鍵就在於少裝了一套能救命的「前方起步盲區偵測系統」（MOIS）。

陳峙穎說，目前的公車雖有前方防碰撞預警（FCWS）能在行駛中避免撞擊前車，卻無法在起步時偵測前方死角的行人，若具備MOIS系統，就能透過AI技術即時辨識盲區內的行人與自行車，一旦偵測到便發出警示，即時攔阻司機起步。

陳峙穎說，過去歐盟已於2024年強制所有新登記大型車，不分車型皆須安裝MOIS，下一步更計畫要求偵測系統必須具備自動緊急煞車（AEB）功能，但台灣無論是MOIS、盲區偵測、車道偏離預警，還是自動緊急煞車，竟然沒有任何一項主動式安全系統有強制安裝的法規。即便台北市公車有安裝部分系統，但走出台北，全台超過一萬台燃油市區公車基本上完全沒有主動安全設備。

陳峙穎呼籲，蔣萬安應補足預算讓公車全面補足MOIS等主動安全科技；他也向交通部長陳世凱喊話，主管全國交通安全的交通部，應立即訂出公車與大車主動安全設備的強制安裝法案與時程，也呼籲立法院朝野三黨黨團，請將公車的主動式安全系統明確入法。

陳峙穎強調，人為疏失難以完全避免，這正是科技設備存在的價值，但我們的制度卻遠遠跟不上科技的腳步。讓主動安全科技成為大型車的標準配備，不僅是在保護行人免於輪下之災，更是在保護每天執勤的駕駛。

公車 車禍 行人 2026九合一選舉 台北市選舉 陳峙穎

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