北大特區複合式郵局啟用 蘇巧慧：與吳琪銘爭取8年落成

選戰拚政績，新北市長參選人蘇巧慧今天出席北大特區郵局開幕啟用典禮表示，北大特區人口持續成長，過去郵局設於台北大學校內，受寒暑假作息影響，居民使用郵政服務相當不便。她自2018年接獲地方陳情後，便與立委吳琪銘爭取設置郵局，並感謝中華郵政投入近3.2億元興建全台首座結合郵局、商店、員工宿舍及社會住宅的複合式郵政建築，提升服務量能，也讓居民生活更加便利

蘇巧慧表示，北大特區郵局除了一樓郵局營業窗口外，其他樓層也設置商業店面、員工宿舍，甚至將提供社會住宅，不僅兼具郵政服務，也整合商業與居住機能，是中華郵政首創的複合式建築，提升居民生活便利性，也創造更完善的公共服務空間。

蘇巧慧感謝第一線郵務人員長期辛勞付出，她在立法院也長期支持提高郵務人員的待遇，而從7月1日開始，中華郵政實施第一階段定額調薪，為同仁加薪2000元或4000元，明年再調薪4%，兩階段合計調幅可達6%至10%，約2.5萬名郵務同仁可受惠。

未來她也會持續和中華郵政公司、中華郵政工會一起努力，希望為郵務同仁爭取更好的工作環境和福利。

新北市議員參選人吳昇翰指出，這是全台首座郵局結合社會住宅的創新案例，5至6樓規劃20戶優質社宅，優先提供符合申請資格的臺北大學學生承租，呼籲符合條件的學子盡速提出申請，把握這項青年安居資源。

吳昇翰表示，北大特區近年人口快速成長，學生與青年對居住與生活機能的需求日益增加。新郵局不僅大幅提升郵政與金融服務品質，還同步提供社會住宅，讓青年學子在求學期間能有穩定、可負擔的居住選擇，真正落實安居目標，他會持續監督後續社宅招租與服務品質，確保這項資源能真正幫助到有需要的青年學子，讓北大特區成為更適合年輕人安居的地方。