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歷經日治美援 南港台電倉庫年底衝新招標 力拚活化文創空間

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台電中心倉庫-P 庫廠房的三跨建築。圖／台北市文化局提供
台電中心倉庫-P 庫廠房的三跨建築。圖／台北市文化局提供

台北市南港區市民大道七段的南港台電倉庫，歷史建築完成整修後，目前以OT方式招標營運團隊，文化局文資審議中，通過「P庫廠房」的地址、地號及土地範圍面積變更。文化局表示，再依新的條件於年底重新招標，會朝文創空間為主。

南港台電倉庫前身為日治時期，台灣株式會社松山工場，主要功能為設備修理，包括發電與送電設備，或製造所需零件，穩定提供社會的電力需求，1945年國民政府來台後接收日產，成立台電公司，維持當時的規模，初期主要投入修復電力、恢復供電工作，到1953年配合台電四年計畫及美國資金援助下，逐漸擴張規模。

文化局於2017年，由台電透過 AR1 都市計畫變更回饋捐贈台北市府，於2018年11月9日登錄為「台電中心倉庫-P 庫廠房」為歷史建築，該建築為1963年到1967年，屋桁架共3跨，採芬克式組合鋁製桁架，為少數留存之美援時期廠房，該案現已修復重組完成，因此辦理地址、地號、土地範圍變更。

文資審議會中審議，通過該案三跨建築地址、地號、土地範圍通過變更，建物面積為753.3平方公尺、6712.71平方公尺、1754平方公尺。會中，主席李乾郎詢問，未來該處文化局修復再利用願景。

另外，委員詹添全也提醒，由於周邊有台電興建公辦都更2棟新建大樓，但興建過程中，造成隔壁的台電中心倉庫屋頂都是灰塵，建議文化局要發文建議建商要適度覆蓋歷史建築。

文化局副局長劉得堅表示，目前園區朝OT委管方式，由於去年經驗來看，因此重新財務試算，再依新的條件於年底重新招標，若年底順利招標，明年就會有營運團隊規畫，未來會以文創空間為主。

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