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影／南巨蛋城、北科學城 李四川：打造科技廊帶建設淡水成為科學城

攝影中心／ 記者鄭超文／台北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會，會後與一同出席的新北市議員參選人一起合影。記者鄭超文／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會，會後與一同出席的新北市議員參選人一起合影。記者鄭超文／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會，這是也是李四川展現市長建設與硬體規畫的政見發表會。

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新北市長侯友宜上周公布新北巨蛋將落腳在樹林區，李四川今天就公布對於樹林巨蛋城的藍圖，將以大漢溪捷運縱貫線的路線規畫來打通樹林巨蛋的交通任督二脈。對於沒有巨蛋落腳的北區淡水，李四川則延續輝達科學園區，將打造科技廊帶向北延伸，建設淡水成為科學城。

國民黨新北市長參選人李四川上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會，李四川說明淡水科學城的廊帶延伸計畫。記者鄭超文／攝影
國民黨新北市長參選人李四川上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會，李四川說明淡水科學城的廊帶延伸計畫。記者鄭超文／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會。記者鄭超文／攝影
國民黨新北市長參選人李四川上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會。記者鄭超文／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會，李四川公布大漢溪捷運縱貫線的路線規畫來打通樹林巨蛋的交通任督二脈。記者鄭超文／攝影
國民黨新北市長參選人李四川上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會，李四川公布大漢溪捷運縱貫線的路線規畫來打通樹林巨蛋的交通任督二脈。記者鄭超文／攝影

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