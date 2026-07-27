活動助陣 北捷創7月周六運量 30年新高 單日達209.2萬人次

北捷前天創通車卅年以來，七月暑假期間的周六新高運量，單日破兩百萬人次搭乘。北捷表示，行控中心透過人流資訊管理系統，機動調整疏運措施，前天總計加發卅三趟次加班車。分析是因為凱道集會、大稻埕煙火節、大巨蛋棒球賽等，創同期單日運量新高。

另外，針對有網友在社群貼文指前天北門站疑似出現白白煙霧，北捷表示，疏運期間同步掌握處理現場狀況，前日晚間九時許，北門站單一月台門發生異常未正常關閉，列車進站時，因風壓帶入部分粉塵至月台區，站長發現後立即通報行控中心調整空調模式，現場狀況很快就排除。

北捷表示，因應暑假周末及沿線大型活動多，本月二十五日周六，大稻埕夏日節、大巨蛋賽事及世貿展覽等沿線活動加持下，運量達到兩○九點二萬人次，刷新自一九九六年通車以來卅年間，歷年七月周六單日運量最高紀錄。

北捷表示，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等高運量路線，總計加發卅三趟次加班車；文湖線加發兩趟次加班車，加強疏運人潮，順利完成疏運任務，車站也增派人力投入旅客服務及動線引導。