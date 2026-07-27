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星期評論／新北孵蛋 爭未來城市發展主導權

聯合報／ 本報記者王慧瑛

經過一年多折衝，新北大巨蛋選址拍板落腳在樹林機五南側，地方對這顆「蛋」寄予厚望，要防範重蹈台北大巨蛋停工五年行政內耗，規畫、施工、交通配套要建立更嚴謹策略，才不辜負市民期待。

可預見未來全台各地有更多「蛋」相互輝映、競爭，大巨蛋已成縣市拚經濟、搶人口、爭投資的新入口，爭奪的不只是大型活動主辦權，更是下一波城市發展主導權，如何規畫得快又好，另一波考驗正要開始。

借鏡台北大巨蛋痛點及經驗，要避免漏水與工程硬體瑕疵，及權利金、合約卡關多年的教訓，在招商與ＢＯＴ階段應建立透明且合理共享機制。再者，五萬人場館交通壓力大，動線若未與捷運、周邊道路和公車接駁做無縫整合，將衝擊居民生活，交通配套要超前部署。

新北大巨蛋基地主要是農業區私有地，不用政策環評，市府下一步將啟動都市計畫變更，待跨局處研議完成草案，再送新北市、內政部都市計畫委員會審議，核定後由地政局啟動區段徵收，但中央審議速度可快可慢，成為後續一大變數。

交通條件是選址評估要件，開發主導性也是一大關鍵，是否受制於中央，對地方是股隱形壓力，選址只是開端，後續行政作業、招商等，要降低下一任市長接手時面臨的不確定性，才是負責任決策。

樹林機五南側方案比起淡海二期，地方有較大揮灑空間，都市計畫變更終究要中央審議核定。

國民黨李四川、民進黨蘇巧慧都表態挺新北大巨蛋計畫，但中央角色仍在，是助一臂之力還是牛步作業，或多或少影響孵蛋時程。

完成新北大巨蛋選址，對侯友宜團隊而言，除回應市民期待，也可望為下個階段城市競爭創造另一個利多和機會。

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