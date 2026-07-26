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烏克蘭男子涉歧視言論 苗博雅：濫用台灣民主自由

中央社／ 台北26日電

在台灣唸書的烏克蘭籍男子柯羅日前發文提及社民黨台北市議員苗博雅，社民黨今天轉發苗博雅回應其歧視言論，苗博雅說，柯羅享受台灣安全和民主自由卻濫用。

社會民主黨晚間在臉書（Facebook）發文提到，柯羅繼先前的性騷擾、跟拍等爭議言行，近日因爭議言論引起網路撻伐，為平息爭議，針對苗博雅進行性別歧視言論。

社民黨臉書貼上苗博雅的留言指出，台灣人因民主價值收留柯羅，卻屢遭柯羅羞辱冒犯，為防止台灣同胞再受柯羅騷擾，將「研究讓柯羅回家的法律途徑」。

依社民黨臉書內容，苗博雅回應提及，柯羅逃難到台灣，享受台灣的安全和民主自由，應該尊重台灣人，但卻濫用台灣的自由，冒犯台灣人。

苗博雅說，身為政治人物，必須保護台灣人受到尊重，不被外國人任意羞辱的權利。如果沉默，那柯羅會變本加厲，羞辱其他更弱勢的台灣人。「我必須為我的同胞發聲。」

苗博雅指出，台灣人尊重柯羅的自我認同，但柯羅也應尊重別人的自我認同。台灣的自由不是讓柯羅拿來秀下限冒犯他人。

柯羅透過Threads回應，自己比苗博雅更尊重台灣人。至於自己應該回哪裡、該做什麼，「絕對不會向您尋求建議」。

苗博雅 烏克蘭 社民黨

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