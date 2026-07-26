超大地震！蔣萬安第一時間臉書報平安 湧網友留言驚喊「跳了一下！」

北部地區今天晚間20時38分左右，發生規模5.6地震，震央在新北雙溪，雙北震度3級，北市長蔣萬安第一時間也在臉書貼文報平安，蔣臉書湧入大批網友留言，有網友驚「超大地震！」「跳了一下！」「有點大！嚇一跳！」還有網友說「新北很有感！」

雙北地區民眾今天晚間都收到地震國家級警報，由於地震規模不小，市長蔣萬安第一時間也在臉書提醒，市民朋友晚安，剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。

短短十分鐘，已經湧入數千網友報平安，許多網友留言「太可怕了！」 「跳了一下！超大！」「嚇到了！」

蔣萬安也提醒，地震發生時，務必謹記三步驟「趴下、掩護、穩住」，盡量避免搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999或119通報，他也會持續向大家報告臺北市政府掌握的第一手資訊。