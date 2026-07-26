聽新聞
0:00 / 0:00
毒油抗議、煙火節...北市被人潮塞滿 北捷運量破200萬創同期新高
昨天凱道毒油活動、大稻埕夏日煙火節、大巨蛋棒球賽事等，台北市昨天聚集不少人潮，北捷單日運量更創下通車以來新高，突破200萬人次，北捷表示，昨日總計加發33趟次加班車，行控中心透過人流資訊管理系統，視人潮狀況機動調整疏運措施及加開列車。
北捷表示，7月25日周六，在大稻埕夏日節、大巨蛋賽事及世貿展覽等沿線活動加持下運量達209.2萬，刷新自1996年通車以來30年間，所有7月份周六單日運量最高紀錄。
針對網路上指出北門疑似出現白白煙霧，北捷說，疏運期間同步掌握處理現場狀況，當日晚間9時許，北門站單一月台門發生異常未正常關閉，列車進站時因風壓帶入部分粉塵至月台區，站長發現後立即通報行控中心調整空調模式，現場狀況予以排除。
北捷表示，因應暑假周末及沿線大型活動，行控中心透過人流資訊管理系統，視人潮狀況機動調整疏運措施及加開列車，車站也增派人力投入旅客服務及動線引導。
其中，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等高運量路線總計加發33趟次加班車；文湖線加發2趟次加班車，加強疏運人潮，順利完成疏運任務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。