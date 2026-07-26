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毒油抗議、煙火節...北市被人潮塞滿 北捷運量破200萬創同期新高

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
昨天凱道毒油活動、大稻埕夏日煙火節、大巨蛋棒球賽事等，台北市昨天聚集不少人潮，北捷單日運量更創下通車以來新高，突破200萬人次。圖／北捷提供
昨天凱道毒油活動、大稻埕夏日煙火節、大巨蛋棒球賽事等，台北市昨天聚集不少人潮，北捷單日運量更創下通車以來新高，突破200萬人次。圖／北捷提供

昨天凱道毒油活動、大稻埕夏日煙火節、大巨蛋棒球賽事等，台北市昨天聚集不少人潮，北捷單日運量更創下通車以來新高，突破200萬人次，北捷表示，昨日總計加發33趟次加班車，行控中心透過人流資訊管理系統，視人潮狀況機動調整疏運措施及加開列車。

北捷表示，7月25日周六，在大稻埕夏日節、大巨蛋賽事及世貿展覽等沿線活動加持下運量達209.2萬，刷新自1996年通車以來30年間，所有7月份周六單日運量最高紀錄。

針對網路上指出北門疑似出現白白煙霧，北捷說，疏運期間同步掌握處理現場狀況，當日晚間9時許，北門站單一月台門發生異常未正常關閉，列車進站時因風壓帶入部分粉塵至月台區，站長發現後立即通報行控中心調整空調模式，現場狀況予以排除。

北捷表示，因應暑假周末及沿線大型活動，行控中心透過人流資訊管理系統，視人潮狀況機動調整疏運措施及加開列車，車站也增派人力投入旅客服務及動線引導。

其中，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等高運量路線總計加發33趟次加班車；文湖線加發2趟次加班車，加強疏運人潮，順利完成疏運任務。

昨天凱道毒油活動、大稻埕夏日煙火節、大巨蛋棒球賽事等，台北市昨天聚集不少人潮，北捷單日運量更創下通車以來新高，突破200萬人次。圖／北捷提供
昨天凱道毒油活動、大稻埕夏日煙火節、大巨蛋棒球賽事等，台北市昨天聚集不少人潮，北捷單日運量更創下通車以來新高，突破200萬人次。圖／北捷提供

北捷 北市 大稻埕

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