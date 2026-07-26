毒油抗議、煙火節...北市被人潮塞滿 北捷運量破200萬創同期新高

國民黨新北市長參選人李四川與台北市長蔣萬安今天受邀到新莊，參加民眾黨新北市議員陳世軒主辦的「搖滾水樂園」，每個人都換上Ｔ恤、短褲、拖鞋上場和大小朋友打水仗，全身濕透笑聲不斷。陳世軒特別指出，過去參加過水樂園的朱立倫、侯友宜、蔣萬安都順利當選市長，希望李四川也會有很好的結果。

2026-07-26 16:46