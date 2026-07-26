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影／Jimmy搖滾水樂園登場 蔣萬安、李四川、陳世軒與小朋友打水仗
國民黨新北市長參選人李四川與台北市長蔣萬安今天受邀到新莊，參加民眾黨新北市議員陳世軒主辦的「搖滾水樂園」，每個人都換上Ｔ恤、短褲、拖鞋上場和大小朋友打水仗，全身濕透笑聲不斷。陳世軒特別指出，過去參加過水樂園的朱立倫、侯友宜、蔣萬安都順利當選市長，希望李四川也會有很好的結果。
李四川表示，在走訪基層期間，許多家長反映希望新北能有更多適合親子同樂的玩水空間，未來他將延續侯友宜市長任內基礎，持續規畫設置更多公共戲水設施，同時他也已經提出興建大型室內親子館的政見，當選後將一一落實，持續打造更多親子友善空間，讓大小朋友安全、開心遊憩。
蔣萬安介紹李四川是非常優秀的人才，雙北是緊密生活圈，未來會跟李四川持續合作，推動區域發展，無論是捷運路網建設、蘆社大橋等重大工程推動，都會攜手全力推進，讓雙北市民享有更便利、更完善的交通服務。
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