影／Jimmy搖滾水樂園登場 蔣萬安、李四川、陳世軒與小朋友打水仗

國民黨新北市長參選人李四川與台北市長蔣萬安今天受邀到新莊，參加民眾黨新北市議員陳世軒主辦的「搖滾水樂園」，每個人都換上Ｔ恤、短褲、拖鞋上場和大小朋友打水仗，全身濕透笑聲不斷。陳世軒特別指出，過去參加過水樂園的朱立倫、侯友宜、蔣萬安都順利當選市長，希望李四川也會有很好的結果。

李四川表示，在走訪基層期間，許多家長反映希望新北能有更多適合親子同樂的玩水空間，未來他將延續侯友宜市長任內基礎，持續規畫設置更多公共戲水設施，同時他也已經提出興建大型室內親子館的政見，當選後將一一落實，持續打造更多親子友善空間，讓大小朋友安全、開心遊憩。

蔣萬安介紹李四川是非常優秀的人才，雙北是緊密生活圈，未來會跟李四川持續合作，推動區域發展，無論是捷運路網建設、蘆社大橋等重大工程推動，都會攜手全力推進，讓雙北市民享有更便利、更完善的交通服務。

台北市長蔣萬安（左起）、新北市議員陳世軒、新北市長參選人李四川今天一起和小朋友打水仗，３個大人被小朋友圍攻。記者林昭彰／攝影

陳世軒（中）說，之前參加過水樂園的朱立倫、侯友宜、蔣萬安都順利當選市長，希望李四川也會有很好的結果。記者林昭彰／攝影

台北市長蔣萬安（左起）、新北市長參選人李四川與今天受邀到新莊，參加民眾黨新北市議員陳世軒主辦的「搖滾水樂園」，每個人都換上Ｔ恤、短褲、拖鞋上場和大小朋友打水仗，全身濕透笑聲不斷。記者林昭彰／攝影

台北市長蔣萬安（左起）、新北市長參選人李四川與今天受邀到新莊，參加民眾黨新北市議員陳世軒主辦的「搖滾水樂園」，與熱情民眾親切互動。記者林昭彰／攝影

台北市長蔣萬安（左起）、新北市議員陳世軒、新北市長參選人李四川今天一起和小朋友打水仗，３個大人被圍攻節節退後。記者林昭彰／攝影

台北市長蔣萬安（左起）、新北市長參選人李四川與今天受邀到新莊，參加民眾黨新北市議員陳世軒主辦的「搖滾水樂園」，每個人都換上Ｔ恤、短褲、拖鞋上場和大小朋友打水仗，全身濕透笑聲不斷。記者林昭彰／攝影