7/25北門站遭襲粉塵 北捷：月台門未閉風壓帶入

有人在社交平台上傳照片提問北捷北門站25日晚何以灰濛濛。台北捷運公司今天說明，當晚北門站有一扇月台門未正常關閉，列車進站時因風壓帶入粉塵所致，已隨即處理、排除粉塵。

7月25日是週六，又適逢大稻埕煙火秀等活動展開，搭乘捷運者眾。社交平台上有民眾上傳北門站月台被粉塵襲擊的照片，提問不知何故。還有人留言稱回家後使用衛生紙發現鼻子裡面是黑的。

台北捷運公司發布資訊說明，當天晚上9時許，北門站單一月台門發生異常、未正常關閉，列車進站時因風壓帶入部分粉塵至月台區所致，站長發現後立即通報行控中心調整空調模式，粉塵現場狀況已排除。

北捷統計，25日適逢大稻埕夏日節、台北大巨蛋賽事及世貿展覽等活動舉行，北捷運量達209.2萬人次，刷新自民國85年通車起的30年間所有7月份週六單日運量紀錄，包含淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等路線，總計加發33趟次加班車，文湖線加發2趟次加班車，藉此疏運人潮。