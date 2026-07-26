快訊

雙溪發生規模5.6地震原因曝光 同地區去年才發生規模7地震

美伊連兩天停戰 伊朗與阿曼商討…如何管理船隻通過荷莫茲海峽

三流只會存錢、二流拚命投資 理財專家：真正「超一流人士」都在做這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

7/25北門站遭襲粉塵 北捷：月台門未閉風壓帶入

中央社／ 台北26日電

有人在社交平台上傳照片提問北捷北門站25日晚何以灰濛濛。台北捷運公司今天說明，當晚北門站有一扇月台門未正常關閉，列車進站時因風壓帶入粉塵所致，已隨即處理、排除粉塵。

7月25日是週六，又適逢大稻埕煙火秀等活動展開，搭乘捷運者眾。社交平台上有民眾上傳北門站月台被粉塵襲擊的照片，提問不知何故。還有人留言稱回家後使用衛生紙發現鼻子裡面是黑的。

台北捷運公司發布資訊說明，當天晚上9時許，北門站單一月台門發生異常、未正常關閉，列車進站時因風壓帶入部分粉塵至月台區所致，站長發現後立即通報行控中心調整空調模式，粉塵現場狀況已排除。

北捷統計，25日適逢大稻埕夏日節、台北大巨蛋賽事及世貿展覽等活動舉行，北捷運量達209.2萬人次，刷新自民國85年通車起的30年間所有7月份週六單日運量紀錄，包含淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等路線，總計加發33趟次加班車，文湖線加發2趟次加班車，藉此疏運人潮。

北捷 北門

延伸閱讀

三鶯線列車試營運蒐集各方意見 優化對策有譜了

照顧通勤上班族 捷運三鶯線最快8月擴大試營運免費時段

影／三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱 試營運總運量突破75萬人次

大稻埕夏日節璀璨開幕 蜘蛛人降臨、煙火、無人機燈光秀驚豔全場

相關新聞

超大地震！蔣萬安第一時間臉書報平安 湧網友留言驚喊「跳了一下！」

北部地區今天晚間20時38分左右，發生規模5.6地震，震央在新北雙溪，雙北震度3級，北市長蔣萬安第一時間也在臉書貼文報平安，蔣臉書湧入大批網友留言，有網友驚「超大地震！」「跳了一下！」「有點大！嚇一跳！」還有網友說「新北很有感！」

20:36發生規模5.6地震...震央在新北雙溪 新北災害應變中心開設

新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，新北市府表示，新北市最大震度3級，災害應變中心立即開設，並啟動災情查通報，持續監控各區情況。

突發規模5.6地震雙北有感...北捷：限速巡軌檢視 目前暫無異常

今天晚上8時36分，北部地區發生有感地震，震源深度約95.7公里，屬中層地震，震央位於新北市政府東南東方約35.8公里處，北捷表示，依照SOP限速巡軌、檢視相關設備。

毒油抗議、煙火節...北市被人潮塞滿 北捷運量破200萬創同期新高

昨天凱道毒油活動、大稻埕夏日煙火節、大巨蛋棒球賽事等，台北市昨天聚集不少人潮，北捷單日運量更創下通車以來新高，突破200萬人次，北捷表示，昨日總計加發33趟次加班車，行控中心透過人流資訊管理系統，視人潮狀況機動調整疏運措施及加開列車。

化喪子之痛為大愛...洪國林獲選新北模範父親 侯友宜這樣說

父親節前夕，新北市政府26日舉辦115年度模範父親表揚大會，共表揚55位模範父親。其中，三重區仁華里長洪國林在長子驟逝後，將思念化為大愛，在愛子母校成立教育基金扶助學弟妹，長年擔任里長、導護志工，奉獻地方，獲選今年度模範父親。新北市長侯友宜表示，爸爸一輩子默默承擔家庭責任，「爸爸的肩膀，就是我們最好的靠山」。

新北雙溪地震苗栗地區最大震度3級 南庄神仙谷詭異地鳴居民直呼可怕

新北市雙溪區今天晚上8點36分發生芮氏規模5.6地震，苗栗縣地區最大震度3級，並沒有傳出任何災情，地震發生時，南庄鄉神仙谷一名居民聽到地鳴，聲音相當詭異，回想起來讓她覺得可怕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。