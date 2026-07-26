新莊保元宮慶祝250週年暨池府王爺聖誕暖壽 祈求合境平安、風調雨順

新北市新莊保元宮7月25日舉辦「建宮貳佰伍拾週年暨恭祝池府王爺聖誕大三獻禮」，提前為池府王爺暖壽並祈求合境平安、風調雨順，保元宮後續還有建醮法會及系列活動。

保元宮不僅是新莊地區重要的信仰中心，更秉持回饋社會的精神，持續投入公益慈善工作。除每年捐贈普渡物資關懷弱勢家庭及社福團體外，亦結合地方企業、社會團體及宮廟資源，捐贈新莊區清潔隊機車及安全防護用品等設備，累計價值逾新臺幣100萬元，提升第一線清潔人員執勤安全與工作效能；同時長期投入地方文史保存及文化推廣，傳承傳統信仰文化、凝聚地方情感，展現宗教團體關懷社會、回饋地方的公益精神，以及文化傳承的社會價值。

新莊保元宮主任委員徐勝男表示，保元宮創建於清乾隆41年（西元1776年），主祀池府王爺，迄今已有250年歷史，不僅是新莊地區重要的信仰中心，也是珍貴的地方文化資產。為提前恭祝池府王爺聖誕(農曆6月18日)，又適逢建宮250週年，特別舉辦「建宮貳佰伍拾週年暨恭祝池府王爺聖誕大三獻禮」法會，委請臺北孔廟及陳德星堂主禮生團隊協助禮儀執行，依循傳統古禮完成初獻、亞獻、終獻等祭儀，並以樂、禮、饌、帛等禮制虔誠致祭，表達酬謝神恩、祈願境土昇平之意，展現宗教文化薪火相傳、承先啟後的深遠意義。

新北市民政局表示，新莊保元宮建宮250週年系列活動，不僅展現地方宗教信仰的深厚底蘊及傳統祭典文化的傳承價值，更透過池府王爺聖誕大三獻禮及建醮法會，呈現臺灣民間信仰豐富的禮俗文化內涵與地方人文精神。誠摯邀請市民朋友踴躍參與系列活動，一同感受傳統宗教文化之美，並祈求來年平安健康，共同見證地方文化薪火相傳的重要時刻，攜手延續珍貴的文化資產與信仰精神。

根據《穿越台灣趣歷史》，保元宮建於乾隆年間，當時大漢溪是重要的運輸溪流，渡船業者在茄苳腳的現址建廟，以前叫王爺公廟，日治時期修建才改名保元宮。

保元宮的「代觀有赫」匾，清楚寫出年份，是證明保元宮自乾隆建廟250年的重要文物。代觀的意思是指代天巡狩，有赫的意思則是神靈顯赫。原保元宮正殿上方懸掛的創建之初「代觀有赫」木匾，現在另外安置於保元宮虎邊廂房古物存放典藏室，並以恆溫恆濕保存，公開懸掛的木匾是按原件雕刻仿作，懸放於正殿原位。

廟埕廣場前還有一座非常具有歷史意義的古蹟石碑——「淡分憲示禁 嚴禁截流塞狹圳道碑」，這是道光十七年、西元1837年，淡水同知婁雲特別立碑告示，嚴禁張厝圳（永安陂）所屬的佃戶與劉厝圳（萬安陂）發生衝突。張厝圳與劉厝圳是當年灌溉新莊稻田的主要水圳，這塊石碑見證了新莊平原的重要歷史。

聚傳媒