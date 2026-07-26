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化喪子之痛為大愛...洪國林獲選新北模範父親 侯友宜這樣說

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府26日舉辦115年度模範父親表揚大會，100歲的中和區模範父親田可鑑，始終堅持「品德比成績更重要」。記者葉德正／攝影
新北市政府26日舉辦115年度模範父親表揚大會，100歲的中和區模範父親田可鑑，始終堅持「品德比成績更重要」。記者葉德正／攝影

父親節前夕，新北市政府26日舉辦115年度模範父親表揚大會，共表揚55位模範父親。其中，三重區仁華里長洪國林在長子驟逝後，將思念化為大愛，在愛子母校成立教育基金扶助學弟妹，長年擔任里長、導護志工，奉獻地方，獲選今年度模範父親。新北市長侯友宜表示，爸爸一輩子默默承擔家庭責任，「爸爸的肩膀，就是我們最好的靠山」。

洪國林出身嘉義農村，與擔任藥師的妻子共同經營藥局46年，育有1子2女，長子畢業於藥學系、擔任醫院藥師，卻在任職僅7個月後辭世。

面對喪子之痛，洪國林一家沒有沉溺悲傷，而是在愛子母校成立教育基金，洪國林說，扶助學弟妹完成學業，是延續孩子助人的心願。

除家庭教育有成，洪國林也擔任仁華里里長近28年，並在碧華國小擔任導護志工長達29年，以行動守護地方。

新北市今年以「阿爸的肩胛是咱的靠山」為主題舉辦表揚大會，侯友宜致詞時表示，父親節是一個充滿溫暖與感謝的日子，從農業社會、工業社會到科技時代，父親始終是家庭最堅強的後盾，當孩子在人生遇到挫折時，爸爸總是用愛、溫暖與厚實的肩膀，默默支持子女繼續向前。

侯友宜指出，今年55位模範父親都有令人動容的人生故事，包括100歲的中和區田可鑑，始終堅持「品德比成績更重要」，以身教教養子女；曾是田徑國手的蘆洲區林誠忠，以自身經驗陪伴兒子克服逆境，孩子更榮獲總統教育獎、入選輕艇國家代表隊。

侯友宜表示，55位模範父親不僅用愛守護家庭，也把愛擴及社會，用身教傳承正向價值，都是新北最好的典範，他也向天下所有父親獻上祝福，祝福大家父親節快樂。

被問到父親節有沒有什麼安排？侯友宜說，在父親節的當天，若能跟孩子們大家一同好好的坐在一起聊聊天、聚聚餐，享受家庭的溫馨歲月，絕對是一個非常棒的父親節的一個禮物。

新北 父親節 侯友宜

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