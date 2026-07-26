陽台、車上都可見！雙北出現大量「神秘怪蟲」 網熱議：中和板橋都有

當體型較大的昆蟲頻繁出現在居家陽台、車輛甚至室內空間時，常會引發居民對於生態異常或蟲害爆發的疑慮與討論。最近有網友在臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」發文詢問：「大家是否發現最近蚱蜢越來越多？」原PO表示一開始以為是蝗蟲，查詢後得知市區常見的多為蚱蜢，因近期天氣炎熱偏乾燥且綠地增加，成蟲長大後便四處飛。

原PO表示，萬華地區許多可能是從青年公園、華江河濱或河岸草地飛過來，並非發生蝗災。貼文發布後網友紛紛有感留言並附上圖片，不過不少網友解釋，「牠是異歧蔗蝗，不是蚱蜢」、「沒錯啊，這是蝗蟲無誤，不是蚱蜢」、「是蝗蟲，非蚱蜢，兩年前土城樹林就一堆了」、「這是本土種對人無害」。

也有其他人表示，「我看到的在坐電梯」、「不知怎麼跟進來家裡，早上起來看到」、「中和也有，這個月就在家裡後陽台三次偶遇」、「有，中和、板橋都看到過」、「前天才在窗外看到一隻，剛剛又一隻在我家裡」、「沒錯，中和也有，還跟我回家」、「剛剛才遇到一隻」；還有網友猜測原因，「會不會跟台北市最近大量砍樹也有關？蚱蜢的天敵鳥類失去棲身所」。

對此，新北市農業局也在粉專發文解密，指出最近民眾家裡飛進的超大隻綠色神秘怪蟲其實是「異歧蔗蝗」，目前正處於「大發生期」，屬於正常的季節性現象，雖然看起來有點驚人，但民眾可以放心。

新北市農業局說明，異歧蔗蝗有兩大特徵，包含頭頂有黑白黃相間的條紋（像戴了安全帽），以及後腿帶有鮮紅色且擅長跳躍與飛行。牠們的活躍高峰期為5月至10月，最愛藏身在雜草叢與農田邊緣。

農業局表示，「異歧蔗蝗」只是短暫的過客且生命週期很短，隨著天氣轉涼就會漸漸消失。若民眾遇到牠們不需趕盡殺絕，「趕走就好」，並提供以下應對小撇步：