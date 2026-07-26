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北市住都中心：社宅資格審查皆依法及契約辦理

中央社／ 台北26日電

媒體報導社宅實際居住及停車場等議題，台北市住宅及都市更新中心今天表示，社宅資格審查、居住查核、契約管理都依法及契約辦理，且無具體事證認定目前社宅有借名承租等狀況。

聯合報報導，社會住宅出現制度漏洞。台北市住都中心今天發布新聞資料回應，北市的社會住宅承租、居住使用及地下公共停車場營運，均依招租規定、租賃契約等法令辦理，且是分屬於不同管理機制。

針對外界關注個案，北市住都中心表示，已對承租關係、親屬關係、實際居住情形、住宅使用方式完成查核。依目前掌握資料及查核結果，並無具體事證足以認定社會住宅有借名承租、轉租、未實際居住或其他符合終止租約要件情形。

北市住都中心新聞資料提到，因相關資料涉及個人資料及居住隱私，依法不宜對外揭露個案及戶籍等細節。

住都中心指出，北市社會住宅地下停車場是依法設置並對外開放的公共停車場，一般民眾均得依規定臨時停車或申購月票，並非專供社宅住戶使用，也不得僅因車輛停放於社宅地下停車場，就推論車主身分或社宅承租資格。

住都中心表示，北市社會住宅資格審查、居住查核及契約管理，均依相關法令及契約規定辦理，不因個案身分或外界關注而有不同標準。

住都中心指出，將持續現場訪視、契約資料及社會住宅實際使用情形等方式，強化居住查核與異常使用管理；如查有具體違法或違約事證，將依法定程序及契約規定辦理，以維護社宅資源公平及全體住戶權益。

北市 社宅 都市更新

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