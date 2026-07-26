新北市紀錄片獎「新北日」登陸曼谷 再拓國際版圖

「新北市紀錄片獎」今年與「泰國台灣影展」合作，在影展期間辦理「新北日」放映專場，24日在泰國曼谷Century The Movie Plaza Sukhumvit放映「吹得到海風的地方」、「六六地下居」及「麻里教徒大亂鬥」等3部歷屆優選作品，讓海外觀眾透過紀錄片看見新北、看見台灣。

2026泰國台灣影展「新北日」由「六六地下居」導演蕭郁儒及「麻里教徒大亂鬥」導演于惟淨出席映後座談，與當地觀眾面對面交流，策展團隊泰國紀錄片俱樂部創辦人及策展人也到場支持。

新北市新聞局表示，新北市紀錄片獎邁入第16年，是許多優秀導演啟程的重要舞台，累計扶植超過150部作品，不僅陪伴創作者從短片發展為長片、走進戲院，也持續協助作品跨出國門。

今年「泰國台灣影展」以「Family Matters」為主題，於22日至26日精選17部台灣作品，安排27場次放映。「新北日」則選映3部描繪家庭關係與生命處境的作品。

導演陳韶君的「吹得到海風的地方」從一艘退役輪船出發，探討家族創傷與生命療癒；蕭郁儒的「六六地下居」，透過住在地下室獨居長者的日常，關注高齡社會議題，她期盼藉由海外放映，讓更多人看見獨居長者的生活處境；于惟淨的「麻里教徒大亂鬥」則從「整理」切入，探討家人間的親密與疏離，她也感謝新北市紀錄片獎，讓作品被更多海外觀眾看見。

新聞局表示，新北市紀錄片獎將持續拓展與海外影展的連結，並打造新北日品牌，期許未來攜手更多國際夥伴，以影像串起不同城市與文化。

新聞局團隊也拜會泰國紀錄片發行平台Documentary Club、泰國電影資料館Thai Film Archive及官方協拍單位Thailand Film Office，就策展推廣、影視協拍及跨國合作等議題交換經驗，搭建台灣與泰國影視的交流橋梁，更增加新北影視與國際互動的機會，持續打造新北影視友善城市形象。

新北日專場吸引眾多泰國影迷到場觀影。圖／新北市新聞局提供