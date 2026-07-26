蘇巧慧帶團隊體驗「蹦火仔」 盼帶動北海岸體驗經濟

「蹦火仔」是新北金山在地傳承百年的傳統漁法，但因漁業環境變遷，目前全台僅剩「富吉268號」及「鴻昌168號」兩艘漁船仍使用此項傳統漁法。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化，同時親身近距離感受蹦火仔的作業過程，期盼讓更多人認識蹦火仔的傳統文化，也要串連北海岸的景觀與觀光資源，帶動北海岸的體驗經濟。

蘇巧慧日前帶領年輕助理團隊和在地新北市議員張錦豪，新北市議員蘇錦雄，以及新北市議員參選人蔡美華、吳奕萱、羅文崇等人前往金山磺港，共同實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。

蘇巧慧說，蹦火仔是新北市非常珍貴的無形文化資產，不僅能夠讓民眾了解早年漁民在北海岸打拚的情況，更能讓眾人親身感受到北海岸美麗的沿海風景和豐富的海洋資源。

她提出的「新皇冠海岸」觀光計畫，便是希望串連北海岸從八里、淡水、三芝、石門，到金山、萬里、瑞芳、貢寮等八個沿海地區的沿海資源，由外而內推動「善用海洋」、「建設路廊」、及「活化場館」等三大策略，除讓在地漁會一同參與觀光經濟，更要針對28個漁港進行總體檢，提供漁民和參訪遊客更舒適的休憩空間；同時打造全運具友善的交通路網，讓遊客不論用任何方式來到北海岸，都能夠安心、放心欣賞海岸風光。

蘇巧慧提到，未來她期盼透過市府力量，持續推廣海上、陸上蹦火體驗行程，也要擴大補助民間團體，串連在地漁會，加強推廣在地製作的青鱗魚餅乾、調味料及魚露等特色產品，讓民眾不僅可以藉由體驗行程深入參與漁村生活，也要結合在地社群，打造具地方特色的文化觀光品牌。

蹦火體驗行程配合青鱗魚汛期於5月至9月期間推出，由「富吉268號」及「鴻昌168號」蹦火漁船帶遊客出海近距離觀賞蹦火仔作業景象，同時搭配海釣、海鮮料理，以及陸上的漁村導覽活動，讓人們更了解北海岸的漁業發展與在地文化。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供