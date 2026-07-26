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蘇巧慧帶團隊體驗「蹦火仔」 盼帶動北海岸體驗經濟

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊和在地新北市議員張錦豪、新北市議員蘇錦雄，及新北市議員參選人蔡美華、吳奕萱、羅文崇等人前往金山磺港，共同實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊和在地新北市議員張錦豪、新北市議員蘇錦雄，及新北市議員參選人蔡美華、吳奕萱、羅文崇等人前往金山磺港，共同實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

「蹦火仔」是新北金山在地傳承百年的傳統漁法，但因漁業環境變遷，目前全台僅剩「富吉268號」及「鴻昌168號」兩艘漁船仍使用此項傳統漁法。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化，同時親身近距離感受蹦火仔的作業過程，期盼讓更多人認識蹦火仔的傳統文化，也要串連北海岸的景觀與觀光資源，帶動北海岸的體驗經濟。

蘇巧慧日前帶領年輕助理團隊和在地新北市議員張錦豪，新北市議員蘇錦雄，以及新北市議員參選人蔡美華、吳奕萱、羅文崇等人前往金山磺港，共同實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。

蘇巧慧說，蹦火仔是新北市非常珍貴的無形文化資產，不僅能夠讓民眾了解早年漁民在北海岸打拚的情況，更能讓眾人親身感受到北海岸美麗的沿海風景和豐富的海洋資源。

她提出的「新皇冠海岸」觀光計畫，便是希望串連北海岸從八里、淡水、三芝、石門，到金山、萬里、瑞芳、貢寮等八個沿海地區的沿海資源，由外而內推動「善用海洋」、「建設路廊」、及「活化場館」等三大策略，除讓在地漁會一同參與觀光經濟，更要針對28個漁港進行總體檢，提供漁民和參訪遊客更舒適的休憩空間；同時打造全運具友善的交通路網，讓遊客不論用任何方式來到北海岸，都能夠安心、放心欣賞海岸風光。

蘇巧慧提到，未來她期盼透過市府力量，持續推廣海上、陸上蹦火體驗行程，也要擴大補助民間團體，串連在地漁會，加強推廣在地製作的青鱗魚餅乾、調味料及魚露等特色產品，讓民眾不僅可以藉由體驗行程深入參與漁村生活，也要結合在地社群，打造具地方特色的文化觀光品牌。

蹦火體驗行程配合青鱗魚汛期於5月至9月期間推出，由「富吉268號」及「鴻昌168號」蹦火漁船帶遊客出海近距離觀賞蹦火仔作業景象，同時搭配海釣、海鮮料理，以及陸上的漁村導覽活動，讓人們更了解北海岸的漁業發展與在地文化。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊和在地新北市議員張錦豪、新北市議員蘇錦雄，及新北市議員參選人蔡美華、吳奕萱、羅文崇等人前往金山磺港，共同實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前帶領團隊和在地新北市議員張錦豪、新北市議員蘇錦雄，及新北市議員參選人蔡美華、吳奕萱、羅文崇等人前往金山磺港，共同實地瞭解蹦火仔的歷史與文化。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

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