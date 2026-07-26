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家裡用不到的塑膠花盆怎麼辦？今赴建國花市回收可獲紀念小物

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「有盆自遠方來」盆器回收活動將於台北建國假日花市第6區花卉園藝推廣區舉行，民眾於今日上午10時至下午4時止攜帶3個塑膠花盆，即可獲得紀念小物。記者李柏澔／攝影
「有盆自遠方來」盆器回收活動將於台北建國假日花市第6區花卉園藝推廣區舉行，民眾於今日上午10時至下午4時止攜帶3個塑膠花盆，即可獲得紀念小物。記者李柏澔／攝影

民眾購買花卉後換盆或整理植栽時，常會留下大小不一的塑膠花盆，環境部資源循環署於本周末攜手台北建國假日花市舉辦「有盆自遠方來」盆器回收再利用活動，邀請民眾將家中閒置的塑膠花盆帶回花市，回收的花盆經分類、破碎及熱熔後，可製成再生塑膠粒，轉化為再生資源應用於相關文創製品。

循環署表示，民眾購買花卉後換盆或整理植栽時，常會留下大小不一的塑膠花盆，但只要做好源頭清理及分類，並銜接回收再利用管道，舊花盆就能轉化為再生資源，延續材料的使用價值，本次活動將在建國花市設置盆器回收專區，民眾只要清除盆內泥土及雜物，即可帶至現場回收。

循環署指出，現場也將展示塑膠花盆回收再生流程，讓民眾了解使用後的塑膠如何經過妥善分類及再製，重新成為可利用的材料，促成資源循環的關鍵，在於串聯源頭分類、妥善回收、材料再生及再生產品應用等環節，讓資源持續留在循環體系。

循環署表示，本次行動由「袋袋箱傳」的購物袋減量延伸至塑膠盆器回收，期望建立「舊盆帶回來、買花少用袋」的綠色消費模式。透過串聯消費、回收、再生及再利用等環節，累積循環運作經驗，作為未來其他花市及園藝通路推動資源循環的標竿參考。

「有盆自遠方來」盆器回收活動將於今日上午10時至下午4時，在台北建國假日花市第6區花卉園藝推廣區舉行，民眾攜帶3個塑膠花盆，即可獲得紀念小物並參加「好盆友幸運轉轉樂」。

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