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「理想生活節」周末香堤廣場登場 逾5000位民眾參與開幕式

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「2026台北青年理想生活節」周末登場，昨天開幕式現場超過5000位民眾共同揭開為期兩天的盛會，音樂演出、青年市集及互動展區同步展開，青年局表示，此次集結8組人氣歌手與樂團、超過30組青年表演團隊、35組以上青創品牌及4大主題展區，展現青年創業成果。圖／青年局提供
「2026台北青年理想生活節」周末登場，昨天開幕式現場超過5000位民眾共同揭開為期兩天的盛會，音樂演出、青年市集及互動展區同步展開，青年局表示，此次集結8組人氣歌手與樂團、超過30組青年表演團隊、35組以上青創品牌及4大主題展區，展現青年創業成果。圖／青年局提供

「2026台北青年理想生活節」周末登場，昨天開幕式現場超過5000位民眾共同揭開為期兩天的盛會，音樂演出、青年市集及互動展區同步展開，青年局表示，此次集結8組人氣歌手與樂團、超過30組青年表演團隊、35組以上青創品牌及4大主題展區，展現青年創業成果。

開幕派對邀請喜愛K-pop Cover的青年組成TPYD限定女團，於信義香堤大道帶來演出，透過整齊畫一舞步搭配動感音樂，炒熱現場氣氛，吸引大批民眾駐足欣賞，展現青年世代多元創作及舞台魅力，而活動現場也有集結超過35組青年品牌，涵蓋永續設計、特色美食、文創選物、異國文化及互動體驗等多元內容，其中包含青年局培力輔導團隊，展現青年創業成果。

副市長李泰興到場參與活動，走訪各主題展區，也與來自美國、日本、新加坡的國際實習生，以及西班牙、馬來西亞、菲律賓等國的國際藝術家交流互動，共同完成城市藝術創作；隨後走訪青創市集，與青年品牌交流創業理念及發展歷程，了解青年創業成果，鼓勵青年持續創新、勇於實踐，讓更多創意在台北發芽。

李表示，持續打造支持青年發展友善環境，今年青年局正式建立「斜槓與自由工作者創業輔導」機制，透過創業課程、交流聚會及免費市集攤位等資源，協助青年拓展創業機會，並將各項參展補助上限由3萬元提高至10萬元，降低青年創業門檻，讓青年以更少成本獲得更多市場曝光。

局長周羿希表示，「台北青年理想生活節」邁入第3屆，持續以「青年就是主角」為核心理念，透過活動讓更多青年展現創意、交流想法、實踐理想；青年局補充，於7月25日至26日下午2時至晚間9時30分在信義香堤大道登場，全程免費參與。現場集結音樂演出、青年市集、多元展演、國際文化交流及互動體驗，完成指定活動還有機會獲得青年局與查高插畫聯名手機鏡面支架、限量卡套及活動限定好禮。

「2026台北青年理想生活節」周末登場，昨天開幕式現場超過5000位民眾共同揭開為期兩天的盛會，音樂演出、青年市集及互動展區同步展開，青年局表示，此次集結8組人氣歌手與樂團、超過30組青年表演團隊、35組以上青創品牌及4大主題展區，展現青年創業成果。圖／青年局提供
「2026台北青年理想生活節」周末登場，昨天開幕式現場超過5000位民眾共同揭開為期兩天的盛會，音樂演出、青年市集及互動展區同步展開，青年局表示，此次集結8組人氣歌手與樂團、超過30組青年表演團隊、35組以上青創品牌及4大主題展區，展現青年創業成果。圖／青年局提供

「2026台北青年理想生活節」周末登場，昨天開幕式現場超過5000位民眾共同揭開為期兩天的盛會，音樂演出、青年市集及互動展區同步展開，青年局表示，此次集結8組人氣歌手與樂團、超過30組青年表演團隊、35組以上青創品牌及4大主題展區，展現青年創業成果。圖／青年局提供
「2026台北青年理想生活節」周末登場，昨天開幕式現場超過5000位民眾共同揭開為期兩天的盛會，音樂演出、青年市集及互動展區同步展開，青年局表示，此次集結8組人氣歌手與樂團、超過30組青年表演團隊、35組以上青創品牌及4大主題展區，展現青年創業成果。圖／青年局提供

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