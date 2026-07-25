貢寮海洋獨立音樂大賞10強爭霸 「共振效應」拿下海洋大賞40萬

2026新北市河海音樂季貢寮場今天在福隆大草坪及福隆海水浴場登場，今天「海洋獨立音樂大賞」10強原創音樂新秀同台爭霸，今晚名次揭曉，最終由展現高度完成度與舞台魅力的「共振效應」拿下年度「海洋大賞」大獎，抱回40萬元獎金。

今天「海洋獨立音樂大賞」決賽同場競演，經過一整天激烈的演出及評審團專業評選後，最終由「共振效應」榮獲本年度「海洋大賞」，成為今年最大贏家，並抱回象徵最高榮耀的海洋旗，抱回40萬大獎；「評審團大獎」由Soul Sorry獲得，「海洋之星」則由迷海艾當獲頒。

市長侯友宜晚間到現場頒獎，侯友宜說，「海洋獨立音樂大賞」是新北市政府長年推動臺灣原創音樂的重要舞臺，希望鼓勵更多創作者勇敢展現自我，讓更多具潛力的音樂作品被聽見、被看見，也期盼透過賽事持續發掘優秀音樂人才，讓臺灣原創音樂能量得以持續累積與傳承。

除了海洋獨立音樂大賞決賽激盪，今天演出卡司同樣火力全開，2025年海洋獨立音樂大賞評審團大獎得主「MazBar & Lalan」以融合海洋文化與原民生命記憶的原創作品，帶來充滿在地文化底蘊的音樂演出。

「DrunkMonk撞克茫客」則以硬式搖滾融合多元節奏元素，展現張力十足的舞臺魅力；壓軸由榮獲金曲獎肯定的臺式雷鬼代表「MATZKA」登場，以融合排灣族文化、雷鬼、搖滾及嘻哈等元素的音樂能量，引領全場樂迷隨著節奏熱情搖擺，為貢寮場活動掀起最高潮。

明天持續帶來演出，邀請八青哥、Ve Ve Nu Kusakaigar、帕崎拉 PACHILA、DIZLIKE、隨性Random、芒果醬 Mango Jump及血肉果汁機等團體輪番登場，集結獨立搖滾、龐克、金屬及多元族群音樂等豐富曲風。

「2026新北市河海音樂季」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北市河海音樂季Facebook粉絲專頁、新北市河海音樂季IG、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

2026新北市河海音樂季貢寮場今天在福隆大草坪及福隆海水浴場登場。圖／新北市政府提供

2026新北市河海音樂季貢寮場今天在福隆大草坪及福隆海水浴場登場。圖／新北市政府提供

「共振效應」榮獲本年度「海洋大賞」，成為今年最大贏家，並抱回象徵最高榮耀的海洋旗。圖／新北市政府提供

經過一整天的激戰，由Soul Sorry獲得「評審團大獎」。圖／新北市政府提供

2026新北市河海音樂季貢寮場今天在福隆大草坪及福隆海水浴場登場。圖／新北市政府提供

經評審團專業評選後，迷海艾當獲頒「海洋之星」。圖／新北市政府提供