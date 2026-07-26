還有隱藏小驚喜？新北捷三鶯線原民主題彩繪列車開箱

新北捷運三鶯線「站站有特色、站站有故事」，原住民主題彩繪列車昨天開箱，以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。

市長侯友宜昨視察表示，三鶯線自通車營運以來，不僅串聯起在地便利的交通網絡，更完美融入了濃厚的客家與原住民文化特色，指標景點如三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館的假日觀光人潮成長二到三成，台北大學以及鄰近三處景點的車站累計出站人數更占總運量五成，帶動沿線觀光發展、活絡地方經濟。

彩繪列車外觀融入阿美族傳統服飾圖騰元素編織帶，展現鮮明特色；車廂內以原住民族織布文化為設計主軸，營造兼具文化深度與藝術質感的移動展演空間。

新北捷運局長李政安說，車廂內有「隱藏版驚喜」，泰雅族「小淘氣」及排灣族「卡麥啦」立體公仔，透過笑瞇瞇的約定繪本內容擬真視覺貼膜，營造出旅客與Ｑ版角色同行的沉浸式乘車體驗；台北大學站月台同步播放原住民族特色到站音樂，讓民眾從進站、候車到乘車，都能感受濃厚的原民文化氛圍。

捷運局表示，三鶯線全線以「站站有特色、站站有故事」作為規畫理念，將公共藝術、地方文化與交通建設緊密結合，讓捷運成為串聯城市、藝術與生活的重要平台，讓每一次搭乘都是一場充滿文化驚喜的旅程。