照顧通勤上班族 捷運三鶯線最快8月擴大試營運免費時段

新北捷運三鶯線總運量已突破七十五萬人次，八成旅客集中在具備轉乘功能、鄰近觀光景點等六大核心車站，三峽與鶯歌間的跨區移動更占百分之十七到廿二；但是目前免費搭乘試營運時段為每日上午十時至晚間八時，無法涵蓋上班通勤需求，新北捷公司預計最快八月可望延長試營運時段。

北捷信義東延段力拚八月通車，並也同步推出新路段里程免費等五大好禮，北捷表示，通車後的營運全時段都適用新路段里程免費，象山站往返廣慈／奉天宮站、廣慈／奉天宮站同站進出不計費，另廣慈／奉天宮站至現有車站會按現行計費里程扣除新通車路段里程約一點四公里後，再依現行票價結構計價，但進出站均非廣慈／奉天宮站則不適用優惠。

根據新北捷運公司統計，三鶯線單日運量最高與次高分別落在七月四日有七點二萬人次，以及七月五日的六點七萬人次，顯示三鶯線已迅速成為民眾通勤與觀光的交通新選擇。八成旅客集中在具備轉乘功能、鄰近觀光景點或人口密集區的六大核心車站，運量則以頂埔站居冠，鶯歌車站次之。

新北捷運公司指出，通勤骨幹成形從旅次移動方向分析，高達百分之五十至六十的旅客搭乘三鶯線是為「轉乘板南線」，凸顯其作為串聯雙北通勤大動脈的關鍵角色。在地移動需求也十分強勁，三峽區內或鶯歌區內的短程移動占比達百分之廿二到廿四，顯示捷運有效縮短三鶯地區的生活圈距離。

議員卓冠廷表示，三鶯線要能為地方加分，應延長試營運時間讓上班時間的通勤族也能搭。議員呂家愷說，多次發生車廂手把、中柱斷裂要改善，站內標示不夠直覺、容易混淆，有的進出站轉乘不便，應盡速將三鶯線納入大台北捷運票證整合系統。

新北捷運局表示，針對手把拉環的部分，已經全車隊檢視並且更換完成；另針對民眾反映站內指標的部分，已陸續調整並持續檢討。預計今年底前開放ＱＲ乘車碼，Apple Pay等支付方式也會持續推動，捷運公司研議三鶯線納入大台北路網，朝未來站內直接轉乘為目標。