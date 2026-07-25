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大稻埕夏日節璀璨開幕 蜘蛛人降臨、煙火、無人機燈光秀驚豔全場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供
2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供

2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次以無人機燈光秀，在夜空中呈現一場視覺饗宴，其中國際超人氣IP「蜘蛛人」登場時，結合招牌射絲動作和蜘蛛網，科技和藝術融合，驚豔全場。

北市觀傳局表示，2026大稻埕夏日節活動將持續至8月15日，8月5日及8月15日還有主題煙火秀，其中8月15日壓軸場將再度推出「煙火×無人機」聯合展演，邀請民眾安排台北小旅行，感受大稻埕夏夜水岸魅力。

今晚活動首次以無人機燈光秀打造夜空視覺饗宴，展演兩大篇章，前半段以台北城市意象為主軸，由北市吉祥物熊讚帶領民眾探索貓空、台北大巨蛋及臺北表演藝術中心等城市景點；後半段則由國際超人氣IP「蜘蛛人」登場，以及台北限定「珍珠奶茶」彩蛋，搭配電影主題曲與煙火演出。

今晚除了震撼的夜空展演，現場「埕光晚夜」音樂演出也吸引民眾駐足欣賞，Bennu、JOYCE就以斯及溫蒂漫步帶來多元音樂風格，搭配大稻埕碼頭9公尺蜘蛛人氣偶、水岸燈飾及街區限定裝置，營造充滿活力的夏日氛圍。

另外，活動期間，大稻埕碼頭周邊行人號誌也特別增設蜘蛛人及熊讚限定號誌圖案，讓民眾過馬路時，也能發現藏身街頭小彩蛋，增添逛遊趣味。

觀傳局指出，今年活動串連北市超過70間旅館飯店共推住宿優惠，如「晶華酒店」推住宿贈「印花樂」絹印手作體驗課程、「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」及咖啡飲品，「台北凱撒大飯店」入住即贈「李亭香經典點心盒」及「李亭香大稻埕門市平安龜手敲體驗券」，另有多家飯店依訂房天數不同提供75折至95折優惠。夏日節期間入住北市旅館，還有機會獲得限量「大稻埕夏日節合作觀賞專區入場券」，輕鬆搶占河岸第一排，享受台北夏夜煙火秀。

觀傳局表示，為鼓勵中南部旅客搭高鐵來台北「大稻埕夏日節」，即日起預訂專案合作飯店，並加購專案期間(至8月16日)之周三及周四指定日期高鐵車票，即享車票82折優惠。透過平日優惠，邀請旅客規畫台北小旅行、延長停留時間，探索台北城市魅力，詳細資訊請見活動網頁

此外，今年也與藍色水路業者合作，只要加入「台北市政府官方LINE帳號」，即可獲得藍色水路200元船票折抵券（兌換活動期間為7月26日至8月14日，展演日不開放兌換）。民眾可於合作業者售票窗口當天兌換或電話預約搭乘合作業者之指定航班，名額有限敬請把握。

2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供
2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供

2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供
2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供

2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供
2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供

2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供
2026大稻埕夏日節今晚在大稻埕碼頭及延平河濱公園開幕，除了煙火秀，還首次推出無人機燈光秀。圖／北市觀傳局提供

大稻埕 煙火秀 台北

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