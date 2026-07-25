子女現場奉茶表孝親 新北中和表揚27位模範父親

為迎接父親節，感恩爸爸們對家庭的付出，中和區公所今天下午在慈濟雙和靜思堂辦2026年度新北市中和區模範父親表揚大會，中和區長楊薏霖代表新北市長侯友宜致贈27位模範父親獎牌，並透過奉茶孝親儀式，表達子女對父親的愛與感謝，親子相互擁抱訴情，場面溫馨感人。

中和區長楊薏霖表示，今年評審出27位模範父親，每位都有令人感佩的人生故事，即便處在生活艱困的年代，或是曾經歷生活上的不順遂，仍是無怨無悔全心守護家庭，不僅在家庭中扮演重要支柱角色，更在各自領域默默耕耘，展現堅毅與責任感，堪為社會典範。

邱顯鈴年輕時即投入木工裝潢與修繕工作，儘管工作忙碌，他對孩子的品德教育卻從不馬虎，他常告誡子女，「做人要誠實，做事要守本分。」他認為唯有誠實的品格，才能讓一個人在社會上立足得理直氣壯，退休後仍熱心公益，擔任中和區明德里環保志工隊長及鄰長，積極投入社區服務，運用專長協助修繕公共設施，深受鄰里肯定。

田可鑑今年已高齡100歲，高中畢業後即進入台鐵服務，憑藉勤奮與專業精神，歷任行政處長並以主任秘書退休，重視家庭教育，孩子在課業或生活上遇到困難時，總是鼓勵，「讀書是基礎，但品格更重要。」現在退休生活除了與家人共享天倫之樂外，還時常參與社區服務，他以平凡踏實的人生態度，展現長者典範與家庭價值。

黃欽坤出身苗栗客家家庭，營建領域深耕數十年，曾任職國泰集團樹德工程公司，參與多項重大工程與海外建廠任務，秉持因材施教理念培育2名兒子，鼓勵依天賦與興趣發展，全心包容支持孩子成長，展現開明父愛，退休後投入太極拳推廣，先後在客屬文化協會與莒東社區發展協會擔任理事，成為客家文化傳承與社區活化的重要推手。

公所表示，父親在家庭中常以行動代替言語，默默付出卻情感深遠，不僅是家庭的柱石及典範，更是子女們永遠的靠山。今年度每位獲獎的模範父親代表除了照顧家庭外並與時俱進，投身公益兼具服務社會熱忱，實屬難能可貴，值得讚揚與肯定。公所還特別安排為每一位模範父親及家屬合影，記錄這溫馨美好的時刻。

新北市中和區今年度模範父親代表名單如下，陳聖中、吳楊賜、黃欽坤、謝坤章、蔡江南、錢惠中、陳新朋、曾煥彬、李台明、陳紫微、吳讚明、王東洋、趙守瑞、楊正經、金正功、陳春沂、李德興、張來傳、田可鑑、吳良駒、吳茂村、况敬國、邱顯鈴、林欽龍、蔡德聰、林志昌、李木增。

新北市中和區公所今天表揚27位模範父親，子女現場奉茶表孝親，開心迎接父親節到來。圖／中和區公所提供，