三線雞鱸、橫帶石鯛及紫海膽均面臨捕撈壓力 萬里放流6萬尾

新北市萬里區公所結合民間單位今天在野柳海王星碼頭放流6萬尾三線雞鱸、橫帶石鯛及紫海膽，這3種海洋物種均面臨捕撈壓力，活動前特別委請國立台灣大學獸醫學系蘇豐傑博士團隊完成種苗無特定病原（SPF）檢驗，並由專業潛水人員實地勘查海域棲地，選定最適放流地點，以科學方式提升復育成效與確保生態安全，促進海洋生態永續。

為落實海洋資源保育與永續利用，萬里區公所今天攜手台北鎮北宮、歐榮環保科技股份有限公司、台塑能源科技股份有限公司及順臆股份有限公司宜蘭種苗廠，於野柳海王星碼頭舉辦「萬里護生福佑海洋」海洋復育放流活動，約300人參與，以實際行動守護海洋生態。

活動放流三線雞鱸、橫帶石鯛及紫海膽等3種面臨捕撈壓力的海洋物種，除安排海洋保育及復育解說，讓民眾認識放流物種與海洋生態外，也由民眾參與魚苗及海膽放流，並結合海廢親子DIY活動，利用經海浪長年沖刷後，蛻變為色澤溫潤、邊角圓滑的海洋廢棄物-海玻璃，讓親子透過拼貼創作賦予新生命，過程中推廣資源循環與減塑減廢觀念，讓海洋教育向下扎根。

台北鎮北宮主委張義法表示，感謝萬里區公所促成復育放流活動，台北鎮北宮秉持五府千歲慈悲護生精神，期盼結合信仰力量與信眾善念，共同投入復育海洋資源。

萬里區長黃雱勉表示，萬里擁有得天獨厚的海洋資源，感謝台北鎮北宮及企業共同投入海洋保育，透過宗教、企業與政府跨域合作，不僅提升民眾海洋保育意識，更展現公私協力推動永續發展成果，並藉由海廢再生結合科學放流，攜手打造「潔淨海洋、永續萬里」的美好願景。

新北市萬里區公所結合民間單位今天在野柳海王星碼頭放流6萬尾三線雞鱸、橫帶石鯛及紫海膽。圖／萬里區公所提供

新北市萬里區公所結合民間單位今天在野柳海王星碼頭放流6萬尾三線雞鱸、橫帶石鯛及紫海膽。圖／萬里區公所提供

新北市萬里區公所結合民間單位今天在野柳海王星碼頭放流6萬尾三線雞鱸、橫帶石鯛及紫海膽。圖／萬里區公所提供