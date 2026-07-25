2026新北南島文化節在十三行博物館盛大開幕 攜手台東締盟馬紹爾

「2026新北南島文化節」下午在十三行博物館盛大開幕！首度以草地音樂會型態匯聚馬紹爾、吐瓦魯、斐濟、菲律賓、印尼、馬來西亞等多國南島表演團隊，攜手台灣原住民族音樂人，共20組國內外特色團隊輪番獻藝。開幕式上並與馬紹爾國家博物館「阿萊勒（Alele Museum）」締結姊妹館，展現南島文化跨越太平洋的深厚連結與國際能量。

市長侯友宜指出，新北南島文化節是北台灣唯一以南島文化為主題的大型節慶活動，今年首度攜手「南島原鄉」台東縣政府，合作邀請台東跨國共演團隊北上演出，將東海岸豐富音樂與文化能量帶到八里，展現台灣連結太平洋南島文化的重要角色。

締結姊妹館儀式由侯市長與馬紹爾群島共和國駐華大使卡蒂爾（H.E. Anjanette Kattil）代表雙方簽署合作備忘錄（MOU）。阿萊勒博物館典藏聚焦傳統航海、工藝與飾品，兩館締約後將在南島文化展示、典藏與研究等面向展開長期合作，並期盼延伸至永續發展與環境教育交流，讓南島海洋文化的智慧持續傳承。

表演活動自明天下午3時至晚間8時持續在十三行博物館陽光廣場熱鬧登場，除了國內外團隊接力演出，還有島風綠色市集與多元文化體驗，民眾也可進館欣賞「馭風乘浪─古代南島船舶特展」，感受南島民族橫渡大洋的壯闊史詩，博物館延長開放至晚間9時。

新北南島文化節首度以草地音樂會型態，匯聚馬紹爾、吐瓦魯、斐濟、菲律賓、印尼、馬來西亞等多國南島表演團隊，攜手台灣原住民族音樂人，共20組國內外特色團隊輪番獻藝。圖／十三行博物館提供

「2026新北南島文化節」下午在十三行博物館盛大開幕，匯聚馬紹爾、吐瓦魯、斐濟、菲律賓、印尼、馬來西亞等多國南島表演團隊，攜手台灣原住民族音樂人，共20組國內外特色團隊輪番獻藝。圖／十三行博物館提供

「2026新北南島文化節」下午在十三行博物館盛大開幕！開幕式上並與馬紹爾國家博物館「阿萊勒（Alele Museum）」締結姊妹館，展現南島文化跨越太平洋的深厚連結與國際能量。圖／十三行博物館提供