百年蹦火仔30日登場再現青鱗魚狂躍海面 金山蹦火之夜燃燒北海岸

交通部觀光署北觀處主辦的「曜動北海岸金山蹦火之夜」，7月30日下午4 時起，在金山金青沙灘登場，傳承百年捕魚技藝「金山蹦火仔」，透過結合沙灘音樂會、頂尖火舞劇團與在地風格市集，展現北海岸兼具文化底蘊與當代美學的夜間觀光震撼魅力。

活動當天現場規畫四大主軸體驗，重頭戲邀請「旋舞炎劇團」帶來極具視覺張力的火舞表演，蹦火展演現場不僅能親眼目睹金黃磺火點亮黑夜、萬尾青鱗魚狂躍海面的世紀奇景，更能在現場解說中深刻了解金山蹦火仔的歷史緣由與文化故事。海風音樂體驗，由頭藝人伴隨浪濤聲深情獻唱，搭配浪漫的浪潮市集。

主辦單位推出「免費領百元市集抵用券」活動，活動當天分別於 16:00 及 18:00 分兩梯次發放，年滿18歲以上民眾憑身分證明文件親臨金青沙灘活動服務台即可免費領取，每人限領一張，每梯次限量150張，現場發完為止。場「浪潮市集」邀集皇冠北海岸商圈與金山萬里在地優質業者進駐展售，民眾於市集消費滿400元即可參加幸運大抽獎，有機會抽中溫泉飯店住宿券、泡湯券、海上蹦火體驗券等多項獎品。

北觀處即日起至9月期間推出「夏夜蹦火仔」的深度主題遊程，包含牽罟體驗、黃昏登船與陸地蹦火示範等豐富內容，想要參加團體遊程的民眾，可前往易遊網旅行社、趣吧旅行社、喜鴻旅行社、辰社旅行社及金山漫遊網站報名。線上則同步啟動「曜動北海岸」照片徵選大賽，活動自7月30日起至9月30日截止，鼓勵民眾拿起相機與手機，捕捉金山萬里的蹦火震撼與溫泉美景。

北觀處誠摯邀請民眾走訪金山，夏季欣賞世界僅存的「蹦火仔」磺火漁業展演，感受百年漁村文化與海洋生態魅力。

「曜動北海岸金山蹦火之夜」7月30日在金山金青沙灘登場，傳承百年捕魚技藝「金山蹦火仔」，透過結合沙灘音樂會、頂尖火舞劇團與在地風格市集，展現北海岸兼具文化底蘊與當代美學的夜間觀光震撼魅力。圖／北觀處提供

「曜動北海岸金山蹦火之夜」7月30日在金山金青沙灘登場，傳承百年捕魚技藝「金山蹦火仔」，透過結合沙灘音樂會、頂尖火舞劇團與在地風格市集，展現北海岸兼具文化底蘊與當代美學的夜間觀光震撼魅力。圖／北觀處提供