侯友宜8年引資逾2000億 新北再登「招商王」則政部頒招商卓越獎

財政部公布去年度全國民間參與公共建設招商成績，新北市民間投資金額達1105億元，創下歷年最高簽約金額紀錄，新北市政府副秘書長龔雅雯昨代表市府出席財政部招商大會，獲頒「招商卓越獎」及簽約獎勵金6873萬元，展現新北招商實力與持續耕耘的亮眼成果。

龔雅雯表示，侯友宜就任新北市長以來積極推動多元化公共建設，打造新北成為企業長期投資、扎根發展的首選城市，8年來已成功導入超過130件民間參與公共建設案件，累計招商金額逾2000億元。2025年招商金額更突破千億元，其中新北捷運局推動的「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，單一投資金額達845億元，居全國之冠，結合捷運場站與機廠用地複合式開發，引入住宅、商業、辦公等多元機能，預期帶動新店地區發展。

財政部昨日舉行招商大會，新北市政府捷運局現場再釋出包括「新北環狀線北環段Y22站捷運開發案」等10件捷運開發案，涵蓋新北環狀線、土城樹林線及三鶯線等捷運場站周邊土地開發，串聯交通、產業、商業及生活機能，布局新北軌道經濟，為民間創造更多投資機會。

工務局副局長林炳勲昨日亦代表市府受頒財政部促參考核「特優」獎，新北市是全國唯一連續3年獲評「特優」的直轄市，代表市府在招商環境、行政效率及促參案件推動等面向，均備受肯定。

林炳勲指出，交通局去年以促參模式推動「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場BOT案」，其址位於機捷A3站與環狀線Y20站交會處，鄰近國道1號，未來將串聯捷運、客運與機場預辦登機，打造大漢溪北側重要交通樞紐，預計2030年底開始營運。

體育局去年則以ROT模式推動板橋、淡水、泰山等國民運動中心整建，讓全台數量最多的16座新北國民運動中心服務再升級。市府也規畫啟動「第二國民運動中心」，朝「一區雙館」目標邁進，擴大運動服務量能，建構全齡化共融運動城市。

新北市政府採購處強調，市府持續致力健全促進民間參與公共建設招商行政作業，營造公平公開透明的投資平台。市府於本次招商大會推出多項招商計畫，包括鎖定AI智慧產業聚落的「新北國際AI+智慧園區招商案」，廣納全球供應鏈，加速林口產業升級與人才聚集；結合旅館、辦公室與停車場的「淡海輕軌淡水漁人碼頭站停四用地BOT案」，配合淡江大橋通車，串聯觀光與交通機能，帶動淡水區整體發展。

採購處表示，歡迎透過「新北市政府促參招商網」、「財政部促參iMAP網站」及各主管機關官網查詢詳情，市府誠摯邀請更多優質民間企業共襄盛舉，攜手打造永續繁榮的城市未來。

新北市114年度民間參與公共建設投資 金額破千億，表現亮眼，新北市府副秘書長龔雅雯（右）昨出席財政部招商大會領獎。圖／新北市府提供

新北市環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案，投資金額達845億元，居全國之冠。模擬圖／新北捷運局提供