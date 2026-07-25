三鶯線列車試營運蒐集各方意見 優化對策有譜了

新北捷運三鶯線目前是免費搭乘試營運，每日上午10時至晚間8時，民代反映無法涵蓋上班通勤需求，新北捷運公司預計7月底完成評估，最快8月可望延長試營運時段。針對車廂把手多次發生斷裂，捷運局、捷運公司允諾將全面更換相關設備，民眾反映站內標示不符合使用習慣，捷運局表示，將彙整各界意見，9月正式通車前完成第一階段修正，預計10月底前完成整體標示。

新北市議員呂家愷說，試營運時間目前為每日早上10時至晚上8時，無法滿足許多通勤族的需求，盼市府正視儘速完成相關評估；有關多次發生車廂手把、中柱斷裂的情形，也已確認捷運公司將全面更換相關設備全面優化，提升乘車安全與品質，讓大家能更安心搭乘。

呂家愷表示，不少民眾反映站內標示不夠直覺、容易造成混淆，捷運局也承諾，將於9月正式通車前綜合地方意見完成第一波調整，10月底前完成整體標示重新優化，讓動線引導更加清楚；多元支付方面，預計今年底前開放QR乘車碼，Apple Pay等支付方式也會持續推動，希望提供更便利的搭乘體驗。

至於不少人關心的轉乘問題，市府目前也正積極研議將三鶯線納入大台北捷運票證整合系統，呂家愷說，未來從三鶯線轉乘板南線，有機會不用再重新出站、進站，讓轉乘更加順暢。

新北市議員卓冠廷表示，身為人關心捷運三鶯線是他從國小就聽說要蓋，前前後後等待快30三十年的大建設，且三鶯線正式動工後為地方帶來長期的交通黑暗期，當然希望三鶯線不僅只通車，還要能為地方加分，有關站體動線、軌道品質、車廂跟設備的檢修，全部都應該用最高標準來檢視。

卓冠廷說，上任第一年就加入新北議會第四審查會，主審單位之一就是捷運局，為的就是在捷運三鶯線通車前加大監督力道，爭取噪音隔音牆、把關通車進度和預算編列情形。

卓冠廷表示，日前為了三鶯線通車順暢，他和國民黨議員呂家愷跨黨派主辦協調會，要求捷運標示問題在9月底和10月底分兩階段翻新改進，要求捷運局和捷運公司研議延長試營運時間，讓上班時間的通勤族也能搭到三鶯線。卓冠廷也關心「捷運閘門收費方式」，認為台北捷運都已經開通Apple Pay，三鶯線卻還只有悠遊卡，對此捷運公司也表示預計最快年底可以開通QR乘車碼，同步也在規劃信用卡等多元支付中。

卓冠廷同時也關心「板南線跟三鶯線」在頂埔車站必須「先出站再進站」的轉乘問題，希望捷運局能研議整併，捷運公司也刻正研議三鶯線納入大台北路網，朝未來站內直接轉乘為目標。

新北捷運公司表示，三鶯線自6月30日通車試營運迄今，廣受市民熱烈回響，統計至本月24日最新運量數據，全線總運量已突破75萬人次，其中，單日運量最高與次高分別落在7月4日有7.2 萬人次，以及7月5日的6.7萬人次，顯示三鶯線已迅速成為民眾通勤與觀光的交通新選擇。

新北捷運公司依票卡數據進一步分析，歸納出三鶯線初期的三大旅次特徵，首先是六大熱門車站，匯聚逾8成運量，高達80%的旅客進出站集中於具備轉乘功能、鄰近觀光景點或人口密集區的六大核心車站。

新北捷運公司說，三鶯線運量排行榜依序為頂埔站居冠，鶯歌車站次之，後續依序為三峽站、陶瓷老街站、台北大學站及鶯桃福德站。

再者是超過半數旅客轉乘板南線，新北捷運公司指出，通勤骨幹成形從旅次移動方向分析，高達 54%至60%的旅客搭乘三鶯線是為「轉乘板南線」，凸顯其作為串聯雙北通勤大動脈的關鍵角色。

最後是在地微循環發酵，帶動跨區交流除了向外轉乘，在地移動需求也十分強勁。其中「三峽區內或鶯歌區內」的短程移動佔比達22%至24%，而「三峽與鶯歌之間」的跨區移動亦佔17%至22%，顯示捷運有效縮短三鶯地區的生活圈距離。

新北捷運公司表示，無論是平日的跨區通勤，或是假日的觀光休閒，各項客觀數據皆顯示三鶯線已成功融入在地民眾的日常生活。隨著試營運階段的各項系統優化與時段延長，未來三鶯線將持續提供更穩定、便捷的服務，穩坐市民往返三鶯地區的交通首選。

新北捷運三鶯線車廂把手多次發生斷裂，民眾還反映站內標示不符合使用習慣，新北捷運局表示，將彙整各界意見，並陸續進行更新汰換，今年9月正式通車前完成第一階段修正。記者王長鼎／攝影

新北捷運三鶯線車廂把手多次發生斷裂，民眾還反映站內標示不符合使用習慣，新北捷運局表示，將彙整各界意見，並陸續進行更新汰換，今年9月正式通車前完成第一階段修正。記者王長鼎／攝影