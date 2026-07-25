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響應北海岸藝術季 5位新銳藝術家串連淡水及三芝人文地景

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
藝術家侯慧與學童共創的藝術作品《海想留下——湛藍顥影》，以海廢藍曬連結海洋環境意象。圖／新北文化局提供
藝術家侯慧與學童共創的藝術作品《海想留下——湛藍顥影》，以海廢藍曬連結海洋環境意象。圖／新北文化局提供

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「2026福爾摩沙北海岸藝術季」，今年以「潮˙歌」為主題，透過「流域」概念串連北海岸自然地景與地方文化。新北市文化局連續三年響應藝術季推出「2026新北藝箱」衛星展，攜手5位新銳藝術家淡水及北海岸藝文場域展出，展期至9月30日，邀請民眾沿著淡水河口與北海岸，展開一場深度的人文藝術之旅。

新北市文化局表示，「新北藝箱」連續三年結合北海岸藝文空間，與新銳藝術家合作，透過衛星展形式串連地方創生與藝術能量，今年作品分布淡水、三芝等地，內容涵蓋編織、插畫、複合媒材，今年參展作品包括在淡水重建街14號戶外空間，由廖欣穎以編織作品《Tshiah》回應女性經驗與淡水街區日常；淡水捷運站周邊的「無論如河書店」、「南小軒咖啡店」、「日落月出石花凍」則有陳昱潔詮釋河口信仰與人情風景的創意插畫《香火裡的淡水人情》等。

此外，在「公司田溪程氏古厝」還有藝術家與學童共創的藝術作品接棒展出，自8月1日起有侯慧的《海想留下——湛藍顥影》，以海廢藍曬連結海洋環境意象，9月5日則由黃湘智《怪獸變電所》接力，以光影藝術結合手作陶，帶來自由寬闊的藝術創意；另外，自8月25日在「淡水洲子灣沙灘」還有由尤昱翔以複合媒材與現地裝置，關注廢棄場域及地方歷史展出《興仁溪勳章》。

新北市文化局指出，「2026新北藝箱」不只是展覽，更希望透過藝術串連河流、聚落與海岸，讓民眾在旅行途中發現地方文化的獨特魅力。

藝術家尤昱翔作品《興仁溪勳章》於淡水洲子灣沙灘戶外空間展出。圖／新北文化局提供
藝術家尤昱翔作品《興仁溪勳章》於淡水洲子灣沙灘戶外空間展出。圖／新北文化局提供

藝術家 交通部 淡水

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