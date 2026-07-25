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影／三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱 試營運總運量突破75萬人次

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影
新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影

新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今天正式開箱，是繼客家主題與新北市美術館主題列車後，捷運局推出的第三款特色彩繪列車，原住民主題彩繪列車車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。

新北市長侯友宜今天出席新北捷運三鶯線「原民列車開箱暨試營運首月視察」，他表示，三鶯線自通車營運以來，不僅串聯起在地便利的交通網絡，更完美融入了濃厚的客家與原住民文化特色，指標景點如三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館的假日觀光人潮成長約2至3成，台北大學以及鄰近三處景點的車站累計出站人數更占總運量5成，可見三鶯線縮短時空距離、滿足通勤需求外，亦帶動沿線觀光發展、活絡地方經濟。

侯友宜說，三鶯線「站站有特色、站站有故事」的獨特魅力，不僅承載列車本身的運輸功能，更乘載著站體與地方的文化記憶。最受矚目的原住民族主題列車透過細膩的視覺設計與藝術展現，讓三鶯線不僅是通勤工具，更成為流動的公共藝術展間，充分展現新北市深根並包容多元文化的城市精神。

新北市捷運局線總經理吳國表示，三鶯線「原住民主題彩繪列車」開箱，是繼客家主題與新北市美術館主題列車後，捷運局推出的第三款特色彩繪列車，由古采環境藝創公司總監林昭慶參與設計，以高規格車體彩貼打造「流動的文化脈絡」，外觀融入阿美族傳統服飾圖騰元素編織帶，展現鮮明族群色彩；車廂內以原住民族織布文化為設計主軸，營造兼具文化深度與藝術質感的移動展演空間。

他說，三鶯線自上月30日通車後，主題彩繪列車將採「隨機發車」方式穿梭土城、三峽與鶯歌之間，促進當地經濟發展，假日平均運量超過5.3萬人次，其中7月4日配合新北美術館煙火與光雕展演，全線出站運量達7.2萬人次。

新北捷運局長李政安另透露車廂內的「隱藏版驚喜」，車廂內打造約120公分高的泰雅族「小淘氣」及排灣族「卡麥啦」立體公仔，透過笑瞇瞇的約定繪本內容擬真視覺貼膜，營造出造旅客與Ｑ版角色同行的沉浸式乘車體驗；此外，台北大學站月台同步播放原住民族特色到站音樂，讓民眾從進站、候車到乘車，都能感受濃厚的原民文化氛圍。

新北市捷運局表示，三鶯線全線以「站站有特色、站站有故事」做為規畫理念，將公共藝術、地方文化與交通建設緊密結合，讓捷運成為串聯城市、藝術與生活的重要平台，展現新北多元共融的城市魅力，讓每一次搭乘都是一場充滿文化驚喜的旅程，也將持續透過沿線公共藝術、特色車站設計及主題列車，讓捷運不只是交通工具，更是展現地方文化與城市美學的重要載體。

新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影
新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影

新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影
新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天出席新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影

新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影
新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影

新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影
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新北市長侯友宜今天出席新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北捷運三鶯線原住民主題彩繪列車開箱，車廂彩繪以河流的意象結合阿美族編織帶來串聯整個設計，配上造型小兔子和攝影機，讓搭乘行程充滿趣味。記者王長鼎／攝影

三鶯線 原住民 新北捷運

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